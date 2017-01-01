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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:45

KONYA (AA) - Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen, çoğunluğu meslekten ihraç edilen 11 askerden 4'ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındakilerin sayısı 11'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Serbest bırakılanların 5'inin etkin pişmanlıktan faydalandığı, 2'sinin ise üzerlerine kayıtlı telefon hatlarını eş ve kardeşlerinin kullandığı öğrenildi.

Konya merkezli Ankara, Sivas, İstanbul ve Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları öne sürülen, çoğunluğu meslekten ihraç edilen 14 askerden 6'sı 30 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

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