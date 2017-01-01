Halk oylamasına doğru

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından görme engelli seçmenlerin halk oylamasında yardım almadan oy kullanmaları için hazırlanan erişilebilir oy pusulasının tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Engelsiz Erişim Derneği tarafından görme engelli seçmenlerin tek başına oy kullanması için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan başvuru sonucu 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında isteyen görme engelliler, hazırlanan bir şablonla tek başlarına oy kullanabilecek.

Oy pusulası ebatlarında hazırlanan ve "Erişilebilir oy pusulası" adı verilen şablonun içerisine konulan oy pusulasının sol tarafındaki boşluk "evet", sağ tarafındaki boşluk "hayır" tercihinin kullanımına uygun olacak şekilde tasarlandı.

Bu şablonun kullanımının öğretilmesi için Mersin'de Engelliler Dairesi Başkanlığı Eğitim Salonunda, şablon şeklindeki oy pusulası tanıtılarak, oy kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.

- "Şimdi kendi kendime gidip oy kullanabilirim"

Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan, yaptığı konuşmada, görme engelli bireylerin bugüne kadar birilerinin eşliğinde oy kullanmaya gittiğini anımsattı.

Bu uygulamanın kendilerine özgürlük getireceğini ifade eden Arslan, "Kendi başımıza gidip herhangi birine bağlı olmadan oy kullanabileceğiz." ifadesini kullandı.

Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Gülseren Keş de önceden oy kullanmaya ailesiyle gittiğini belirterek, "Fikirler farklı olunca tedirgin oluyordum. Ama şimdi kendi kendime gidip oy kullanabilirim. Kendime güvenim geldi." ifadelerini kullandı.

Görme engelli Fikri İzra ise daha önce oy kullanırken zorlandığını ve yardım almadan oy kullanamadığını söyledi.

Halk oylamasında oy kullanmak isteyen ve Mersin'de ikamet eden engelli bireyler, Engelsiz Erişim Derneği ile irtibata geçerek, Mersin'e getirilen 200 şablondan Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi ve Mersin Görme Engelliler Spor Kulübünden ücretsiz olarak alabilecekler.