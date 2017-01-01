Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK yönelik düzenlenen operasyonda, muhtar ile eski imam ve belediye başkan yardımcısının da aralarında yer aldığı 12 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın halk oylaması sürecini provoke etme girişimlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, aralarında merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi Muhtarı S.Ö, eski imam M.T. ile eski Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı T.A'nın da olduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyon kapsamında 19 kişinin de arandığı bildirildi.



