CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

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MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, halk oylamasına ilişkin "Hepimize düşen ortak sorumluluk toplumu bölmek, düşman yaratmak değil insanların birliğini beraberliğini pekiştirmektir." dedi.

Ağbaba, Malatya'da Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğini ziyaretinde, 16 Nisan öncesi gerçekleştirdikleri ziyaretlerde hangi görüşte olursa olsun her esnafın kendilerini en iyi şekilde karşıladığını söyledi.

Halk oylamasının önemine dikkati çeken Ağbaba, "Hepimize düşen ortak sorumluluk toplumu bölmek, düşman yaratmak değil insanların birliğini beraberliğini pekiştirmektir. Biz de bu dönem içerisinde kimseyi suçlamadan kimseyle polemiğe girmeden bölen değil birleştiren bir kampanya yapmaya çalışıyoruz. Kendi 'hayır'ımızı anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Her düşüncenin kendileri için kıymetli olduğunu belirten Ağbaba, "Herkesin sandığa gitmesini tavsiye ediyoruz. Herkes sandığa gitsin oyunu kullansın." diye konuştu.

Ağbaba, daha sonra esnaf temsilcilerine "hayır" demelerinin gerekçelerini anlattı.