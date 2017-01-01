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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:14

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Allah'a hamd olsun ki şimdi terörün inine girdik, inlerinde arıyoruz. Bulduğumuz yerde de hallediyoruz. Allah'ın izniyle biz onlara gereken cevabı veriyoruz." dedi.

Tüfenkci, köy korucularıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, genel seçimler öncesi köy korucuları derneğini ziyaret ettiklerinde, korucuların yaşadıkları sorunların kendisine iletildiğini söyledi. O zaman bu sorunları çözeceklerine dair söz verdiklerini ve sözlerini tuttuklarını ifade eden Tüfenkci, bu sözleri verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partili hükümetlere güvendiklerini dile getirdi.

Gönüllülük esasıyla başlayan koruculuğun profesyonelleşen bir yaklaşıma doğru gittiğini anlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Özellikle şimdi uyguladığımız stratejiyle birlikte asker, polis ve korucularımız güvenlik güçleri olarak adlandırılıyor ve hep birlikte teröre karşı amansız bir mücadele veriyoruz. 'Mesele vatansa gerisi teferruattır.' diyerek yola çıktınız ve her biriniz yalçın kayalar üzerinde bu vatanın her bir karış toprağını korumak için canlarınızı, mallarınızı verdiniz, tehditlere aldırmadınız ve Allah'a hamd olsun ki şimdi terörün inine girdik, inlerinde arıyoruz. Bulduğumuz yerde de hallediyoruz. Allah'ın izniyle biz onlara gereken cevabı veriyoruz."

Tüfenkci, korucuların son yıllarda müthiş başarılara imza attıklarını belirterek, "7 Haziran'da yanlış yapan korucular var mıydı? Vardı, biliyoruz ama 1 Kasım'da bunlar düzeldi. Şimdi 16 Nisan'da Allah'ın izniyle hiçbir yanlış yapanı aramızda barındırmayacağız. Esasında 16 Nisan Türkiye'nin kendi geleceğini oylatacağı bir seçim. Bu ne milletvekili ne belediye başkanı ne muhtar ne de meclis seçimi. Bu milletin geleceğinin oylandığı bir seçim. Bundan sonra vesayet odakları mı hakim olacak yoksa millet mi hakim olacak buna karar vereceğiz." dedi.

- "Bir ve beraber oldukça bizi hiç kimse bölemeyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da korucuların sorunlarını bildiklerini ve bunların tamamını çözdüklerini söyledi.

Türkiye'yi dara düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Çalık, "Bizi, Kürt-Türk diye ayırmak isteyenler, bizi Alevi-Sünni diye ayırmak isteyenler, bilsinler ki, ülke savunmasında bir ve beraber oldukça bizi hiç kimse bölemeyecek. Birçok Kürt kardeşim korucu olarak görev yapıyor. Birçok Alevi, Sünni kardeşlerimiz korucu olarak görev yapıyor. Biz birlikte tek millet, Türkiye devletinin vatandaşları olarak beraber ülke savunmasında olacağız." diye konuştu.

Çalık, "Bütün terör örgütlerinin karşısında, PKK'nın, FETÖ'nün, YPG'nin, DEAŞ'ın karşısında korucu kardeşlerim ne diyecek, 'evet' diyecek." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de katıldı.


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