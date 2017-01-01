13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:23
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 genç kız öldü, annesi ile kız kardeşi ağır yaralandı.

Saadet Tekiner (38) idaresindeki 16 GN 700 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum Karayolunun Tercan ilçesi Kortüneller mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Saadet Tekiner ile kızı Fatma Betül Tekiner (18) ağır yaralandı. Sürücü Tekiner'in diğer kızı Ayşenur Tekiner (19) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin bulunması sebebiyle daha donanımlı olan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ayşenur Tekiner'in cenazesi de polisin incelemesi sonrası Tercan İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


İLGİLİ HABERLER
ANALİG Karate 'den derece
YEREL

ANALİG KARATE 'DEN DERECE
Asfalt Çalışmaları devam ediyor
YEREL

ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Gece Gündüz &quot;Evet&quot; İçin Çalışıyor
YEREL

GECE GÜNDÜZ "EVET" İÇİN ÇALIŞIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması