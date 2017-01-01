Firari zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde suç örgütü üyesi firari zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, "çıkar amaçlı silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli tehdit", "kasten yaralama", "ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 8 yıldır aranan İsmail Meşeli'nin Yenikarakuyu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Zanlının kaldığı eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Meşeli'yi gözaltına aldı. Meşeli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonda Yatağan Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Seda Çalışkan ve eşi Astsubay Çavuş Muhammet Çalışkan da birlikte görev aldı. Yakalanan zanlıyı adliyeye Çalışkan çifti getirdi.