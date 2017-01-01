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"Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde Gençlik Kurultayı"

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:26

ZONGULDAK (AA) - Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Sermaye küreselleşirken ve küresel güç her yanı kasıp kavururken, terör de küreselleşiyor ve bütün insanlığın ortak sorunu haline geliyor." dedi.

Kavlak, Türk Metal Sendikası ile Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle Ereğli ilçesinde düzenlenen, "Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde Gençlik Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, emeğin örgütlü güç olabilmesi için verilen mücadelede bilimi rehber edindiklerini söyledi.

Üniversite sınavında başarılı olan sendika üyelerinin çocuklarına karşılıksız burs verdiklerini, eğitim yardımı adı altında toplam 100 milyon lira dağıtıldığını anlatan Kavlak, "Yeter ki çocuklarımız iyi okusun, aydınlansın, eğitimli, nitelikli insanlar olsun." ifadesini kullandı.

Tüm yerel farklılıklara, anlayışlara rağmen, emeğin ve emekçinin sorunlarının dünyanın hemen hemen her yerinde aynı olduğunu belirten Kavlak, işverenler sorunsuz ve çok hızlı örgütlenebilirken, emekçilerin aynı uyumu ve hızı yakalayamadığını anlattı.

Küreselleşmenin nimetlerinden söz edenlerin, sendikaların sonunun geldiğini ileri sürdüğünü kaydeden Kavlak, "21. yüzyılın bilgi çağı olduğunu, bilgi çağında, sendikalara artık ihtiyaç olmadığını söylüyorlar. Örgütlü toplumu yok etmek isteyen küresel kapitalizm, demokrasinin, sosyal devletin ve örgütlülüğün en önemli bütünleyicisi olan sendikaları kendisine hedef alıyor." diye konuştu.

Kavlak, dünyada emperyalizmin modern adı olan küreselleşme olgusunun son 30 yılda tüm dünyayı özellikle de gelişmekte olan ülkeleri derinden etkilediğini, küreselleşmeyle birlikte büyük sermaye gruplarının yıkıcı uygulamalarının 20'nci yüzyılın sosyal refah devleti ve bunun bölgesel planda uygulaması olan sosyal devlet modelini yok etmeye çalıştığını söyledi.

Sendikalaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olan taşeron uygulamasının yaygınlaşmasının sendikaları zayıflattığını belirten Kavlak, işçi sınıfının sorunlarının her ülkede ortak olduğunu kaydetti.

"Dünyanın tek kutuplu bir hale gelmesiyle yani küreselleşmenin tek hakim olmasıyla birlikte, ekonomik anlamda muazzam bir büyüme yaşanıyor." diyen Kavlak, dünyada toplam mal ve hizmet üretiminin, tarihte eşine benzerine rastlanmamış oranlarda artığını, artmaya da devam ettiğini bildirdi.

Kavlak, ekonominin büyüdüğünü, ticaretin katlanarak artığını, karların patladığını dile getirerek, emeğin bu zenginlikten aldığı payın azaldığını vurguladı.

Yoksulluğu körükleyen, gelir dağılımını bozan, umudu yok eden bir düzenin sürdürülebilir bir olamayacağını aktaran Kavlak, şunları kaydetti:

"Paranın, üretimin, karın olduğu ancak adaletin olmadığı bu küresel düzen, artık sürdürülebilir bir düzen değildir. Bugün neredeyse tüm dünyada hüküm süren küresel terörün ne zaman ortaya çıktığına bakarsanız, küreselleşmenin hakimiyetini ilan ettiği zaman olduğunu görürsünüz. Bu bir rastlantı değildir çünkü halkları birbirine kırdıran, özellikle Ortadoğu'da bir insanlık dramına neden olan mevcut terör, küresel düzenin yarattığı eşitsizlikten besleniyor. Bu terör yalnızca bu bölgeyi değil, Avrupa'nın başkentlerini, metrolarını, stadyumlarını da vuruyor. Sermaye küreselleşirken ve küresel güç her yanı kasıp kavururken, terör de küreselleşiyor ve bütün insanlığın ortak sorunu haline geliyor."

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerinin de yer aldığı kurultay, 2 gün sürecek.

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