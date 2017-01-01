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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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FETÖ davası sanığı eski komiserlere hapis cezası

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:26

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 3 eski komiser ve bir memura 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan eski komiserler Hasan K, Hakan D. ve Caner K. ile eski memur Ali K. ve avukatları katıldı.

"FETÖ üyeliği", "sosyal medyada örgüt propagandası yapmak" ve "örgüte finansal destek sağlamak" suçlarından yargılanan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını sunmasının ardından mahkeme heyeti, sanıkları 7 yıl 6'şar ay hapse çarptırdı.

Meslekten ihraç edilen şüpheliler, geçen yıl düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Komiser olan Ali K, Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünde memur olarak göreve başlamıştı.

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