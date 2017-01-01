13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu Marmara iş dünyası "DOĞUMARSİFED" ile kalkınacak

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:33

KOCAELİ (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Kocaeli merkezli kurulan Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova ve İstanbul’da faaliyet gösterecek Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (DOĞUMARSİFED) çalışmalarına başladığı bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Doğu Marmara iş dünyasının yeni çatı örgütü DOĞUMARSİFED'in kurulmasıyla TÜRKONFED'in bölgesel federasyon sayısının 22'ye ulaştığı belirtildi.

DOĞUMARSİFED'in kurucu başkanlığını Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneğinin (KOSİAD) önceki dönem başkanı Gürol Ciğerdelen'in üstlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de kalkınma ajanslarının olduğu 26 bölgede federasyonlaşma çalışmalarına hız veren TÜRKONFED'in, 2017 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği ilk federasyonu DOĞUMARSİFED çalışmalarına başladı. 22 bölgesel, 3 sektörel federasyonu ile 25 federasyona ulaşan TÜRKONFED, üye dernek, iş insanı ve şirket sayısını da artırdı.

TÜRKONFED başkan yardımcıları Ali Eroğlu, Süleyman Sönmez ve Sefa Targıt'ın öncülüğünde kurulan DOĞUMARSİFED bünyesinde şimdilik 5 dernek faaliyet gösteriyor. DOĞUMARSİFED'in kurucu dernekleri arasında, Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği, İzmit Genç İşadamları Derneği, Kocaeli Matbaacılar Derneği, Yönetim Danışmanları Derneği, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği bulunuyor. KOSİAD önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gürol Ciğerdelen'in kurucu başkanlığını yaptığı DOĞUMARSİFED, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova ve İstanbul'u kapsayan bir sorumluluk alanına bağlı olarak faaliyet gösterecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, 'TÜRKONFED'i diğer iş dünyası örgütleri ve STK'lardan ayıran en önemli özelliğin, bünyesinde bölgesel ve sektörel federasyonların bir arada ortaya koyduğu ekinlik ve güç olduğunu belirtti.

Hedeflerinin 26 kalkınma ajansının olduğu bölgede federasyonlaşma çalışmalarını 2018 yılının ortasına kadar tamamlamak olduğunu aktaran Kadoğlu, "DOĞUMARSİFED'in katılımıyla Türkiye'nin dört bir yanında bölgesel ve sektörel olarak organize olmuş 25 federasyon, 190 dernek üzerinden 40 bine yakın şirketi temsil eden bir iş dünyası örgütü olarak her geçen gün etkinliğimizi üyelerimizden aldığımız güçle devam ettiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.


İLGİLİ HABERLER
TÜPRAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
YEREL

TÜPRAŞ'TA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ
Prof. Dr. Ökten'den şehir ve medeniyet konulu konferans
YEREL

PROF. DR. ÖKTEN'DEN ŞEHİR VE MEDENİYET KONULU KONFERANS
Gebze İlçe Kaymakamı Arslan'a veda yemeği
YEREL

GEBZE İLÇE KAYMAKAMI ARSLAN'A VEDA YEMEĞİ
Körfez çocuk korosu çalışmalarına başladı
YEREL

KÖRFEZ ÇOCUK KOROSU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Başkan Karabacak &quot;Evet diyen de hayır diyen de bizimdir&quot;
YEREL

BAŞKAN KARABACAK "EVET DİYEN DE HAYIR DİYEN DE BİZİMDİR"
Güreş branşında Körfez rüzgarı esti
YEREL

GÜREŞ BRANŞINDA KÖRFEZ RÜZGARI ESTİ
Başkan Doğan, &quot;Açılan her iş yeri bir ekmek kapısı&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, "AÇILAN HER İŞ YERİ BİR EKMEK KAPISI"
Obezite ile mücadele ediliyor
YEREL

OBEZİTE İLE MÜCADELE EDİLİYOR
Mevlana Kültür Merkezine ödeme veznesi açıldı
YEREL

MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİNE ÖDEME VEZNESİ AÇILDI
Başkan Doğan &quot;Kazanan yine milletimiz olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN "KAZANAN YİNE MİLLETİMİZ OLACAK"
Barış Caddesi'nde yenileme çalışması
YEREL

BARIŞ CADDESİ'NDE YENİLEME ÇALIŞMASI
Kartepe'ye yeni imar yolları açılıyor
YEREL

KARTEPE'YE YENİ İMAR YOLLARI AÇILIYOR
Eski belediye başkanına silahlı saldırı
YEREL

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Kocaeli adliyesindeki hırsızlık
YEREL

KOCAELİ ADLİYESİNDEKİ HIRSIZLIK
Kocaeli'deki taksici cinayeti davası
YEREL

KOCAELİ'DEKİ TAKSİCİ CİNAYETİ DAVASI
GESMEK Esma'ül Hüsna Hat Sergisi açıldı
YEREL

GESMEK ESMA'ÜL HÜSNA HAT SERGİSİ AÇILDI
Kaplumbağa &quot;Tuki&quot; 97 yaşına girdi
YEREL

KAPLUMBAĞA "TUKİ" 97 YAŞINA GİRDİ
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Müzik, gönül güzelliğimizin zenginliğidir''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "MÜZİK, GÖNÜL GÜZELLİĞİMİZİN ZENGİNLİĞİDİR''
Abhazlar'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya ziyaret
YEREL

ABHAZLAR'DAN CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI YALÇIN TOPÇU'YA ZİYARET
Başkan Karaosmanoğlu, Güç Plastik Fabrikasını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, GÜÇ PLASTİK FABRİKASINI ZİYARET ETTİ
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Onlar gönül elçilerimiz olacak''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "ONLAR GÖNÜL ELÇİLERİMİZ OLACAK''
Genç Girişimciler Merkezi fuarda büyük ilgi gördü
YEREL

GENÇ GİRİŞİMCİLER MERKEZİ FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Cüce su aygırı &quot;Mela&quot; dünyaya gözlerini açtı
YEREL

CÜCE SU AYGIRI "MELA" DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması