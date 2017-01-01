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KOCAELİ (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Kocaeli merkezli kurulan Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova ve İstanbul’da faaliyet gösterecek Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (DOĞUMARSİFED) çalışmalarına başladığı bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Doğu Marmara iş dünyasının yeni çatı örgütü DOĞUMARSİFED'in kurulmasıyla TÜRKONFED'in bölgesel federasyon sayısının 22'ye ulaştığı belirtildi.

DOĞUMARSİFED'in kurucu başkanlığını Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneğinin (KOSİAD) önceki dönem başkanı Gürol Ciğerdelen'in üstlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de kalkınma ajanslarının olduğu 26 bölgede federasyonlaşma çalışmalarına hız veren TÜRKONFED'in, 2017 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği ilk federasyonu DOĞUMARSİFED çalışmalarına başladı. 22 bölgesel, 3 sektörel federasyonu ile 25 federasyona ulaşan TÜRKONFED, üye dernek, iş insanı ve şirket sayısını da artırdı.

TÜRKONFED başkan yardımcıları Ali Eroğlu, Süleyman Sönmez ve Sefa Targıt'ın öncülüğünde kurulan DOĞUMARSİFED bünyesinde şimdilik 5 dernek faaliyet gösteriyor. DOĞUMARSİFED'in kurucu dernekleri arasında, Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği, İzmit Genç İşadamları Derneği, Kocaeli Matbaacılar Derneği, Yönetim Danışmanları Derneği, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği bulunuyor. KOSİAD önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gürol Ciğerdelen'in kurucu başkanlığını yaptığı DOĞUMARSİFED, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova ve İstanbul'u kapsayan bir sorumluluk alanına bağlı olarak faaliyet gösterecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, 'TÜRKONFED'i diğer iş dünyası örgütleri ve STK'lardan ayıran en önemli özelliğin, bünyesinde bölgesel ve sektörel federasyonların bir arada ortaya koyduğu ekinlik ve güç olduğunu belirtti.

Hedeflerinin 26 kalkınma ajansının olduğu bölgede federasyonlaşma çalışmalarını 2018 yılının ortasına kadar tamamlamak olduğunu aktaran Kadoğlu, "DOĞUMARSİFED'in katılımıyla Türkiye'nin dört bir yanında bölgesel ve sektörel olarak organize olmuş 25 federasyon, 190 dernek üzerinden 40 bine yakın şirketi temsil eden bir iş dünyası örgütü olarak her geçen gün etkinliğimizi üyelerimizden aldığımız güçle devam ettiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.



