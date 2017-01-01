13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:39
Sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir apartmanın kaldırımının altındaki boşluğa sıkışan 6 köpek yavrusu kurtarıldı.

Barutluk Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinlerinin çevrede saldırgan davranışlar sergileyen bir köpek olduğu ihbarı üzerine, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.

Ekipler, söz konusu apartmanın beton kaldırımı ve toprak zemin arasındaki boşlukta bir köpeğin yavruladığını ve yavrularının da burada sıkıştığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu köpek yavrularından 5'i bulunduğu yerden çıkarıldı ve tedavileri için sokak hayvanları barınağına götürüldü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine tekrar giden ekipler, boşluktan çıkmayı başaran bir köpek yavrusunu da buradan alarak barınağa götürdü.

Çalışmaya katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ekiplerin özverili çalışması sonucu köpek yavrularının kurtarıldığını söyledi.

Yavru köpeklerin tedavileri için barınağa götürüldüğünü anlatan Tanrıkulu, "Merdiven boşluğundan kaldırım altına girmeyi başaran köpek, burada yavrulamış. 6 yavru köpek bu alanda mahsur kalmıştı. Gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışma sonucunda, yavru köpekleri buradan çıkarmayı başardık. Hepsinin sağlık durumları iyi. Bir süre bizim misafirimiz olacaklar." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
100 çocuğu sünnet ettirdiler
YEREL

100 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRDİLER
Edirne'nin içme suyu ihtiyacı 2050 yılına kadar garanti altına alınıyor
YEREL

EDİRNE'NİN İÇME SUYU İHTİYACI 2050 YILINA KADAR GARANTİ ALTINA ALINIYOR
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Tekirdağ'daki fabrika yangını
YEREL

TEKİRDAĞ'DAKİ FABRİKA YANGINI
Edirne'de 16 sığınmacı yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 16 SIĞINMACI YAKALANDI
Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Unutulmaya yüz tutmuş sepet örmenin kursu verildi
YEREL

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ SEPET ÖRMENİN KURSU VERİLDİ
Edirne'de &quot;şarjbank&quot;a zarar verildi
YEREL

EDİRNE'DE "ŞARJBANK"A ZARAR VERİLDİ
Hizmete sunulduktan sadece 2 gün sonra
YEREL

HİZMETE SUNULDUKTAN SADECE 2 GÜN SONRA
&quot;Güvenli yarınlara&quot; sepet örerek ulaşacaklar
YEREL

"GÜVENLİ YARINLARA" SEPET ÖREREK ULAŞACAKLAR
Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet binasında sona geliniyor
YEREL

EDİRNE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET BİNASINDA SONA GELİNİYOR
Saraçlar Caddesi'ne güneş enerjili şarj bank ile çiçek treni
YEREL

SARAÇLAR CADDESİ'NE GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ BANK İLE ÇİÇEK TRENİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması