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Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:42

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çankırı ve Ankara'da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ, B.Ö, E.M, İ.C, M.E.S, Ş.K, T.T, A.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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