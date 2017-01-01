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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:58

ŞANLIURFA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Mahallede tek muhtar var, devletin tepesinde de tek kişi olsun ve bu çelişkiyi ortadan kaldıralım. Kaldırmayalım diyenler kim? HDP. Niye? Çünkü zaaf oluşsun ki kendisine terör zemini doğsun. Kim istemiyor? Terör örgütleri istemiyor. Çünkü bu iş olursa ülke derlenip toparlanacak. CHP niye istemiyor? Çünkü koltukta oturamayacak." dedi.

Çelik, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Haliliye Buluşmaları" kapsamında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Çelik, 16 Nisan'daki halk oylamasının bir parti seçimi olmadığını, çıkacak neticeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar şansının bulunmadığını ve hiçbir zaman da bulunmayacağını söyledi.

"Bu süreçte çok iftiralar var. Şunu bilin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu referanduma ihtiyacı yok. Vallahi de yok billahi de yok. AK Parti'nin de bu referanduma ihtiyacı yok. Niye olsun ki? Ben bakanım, AK Parti iktidar, Erdoğan da cumhurbaşkanı." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle devam etti:

"Biz niye uğraşıyoruz? Diyoruz Erdoğan bugün ülke için çok önemli bir isim. Allah gecinden versin, ömrüne ömür katsın ama o da beşer. Ne olacak ondan sonra? Yukarıda kavga olacak. Başbakan ile cumhurbaşkanının anlaşması mümkün değil. Çünkü ikisi de çok yetkili ve ellerinde acayip kozlar var. Dünyada hiçbir ülkede tepede bu kadar yetkili iki insan bir arada yok. Bu kavgadan sizin çocuklarınız, torunlarınız ve devlet zarar görür. Ne olacak kavga çıkınca? Birileri için ihtilal ve yürüyüş zemini oluşacak. Birileri için antidemokratik girişimler dönemi başlıyor. Hep böyle geldik, yerinde say, bir ileri iki geri. Devlete zaman kaybettirmekten başka bir şey değil."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin şu işi çözelim, araya fitneciler girmeyecek şekilde devletin yönetimini mahalledeki yönetime dönüştürelim" dediğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Mahallede tek muhtar var, devletin tepesinde de tek kişi olsun ve bu çelişkiyi ortadan kaldıralım. Kaldırmayalım diyenler kim? HDP. Niye? Çünkü zaaf oluşsun ki kendisine terör zemini doğsun. Kim istemiyor? Terör örgütleri istemiyor. Çünkü bu iş olursa ülke derlenip toparlanacak. CHP niye istemiyor? Çünkü koltukta oturamayacak. Yüzde 20'den aşağı inmiyor beyefendi, yüzde 25'ten yukarı da çıkamıyor. Sen nasıl anamuhalefetsin? Anamuhalefet dünyanın her yerinde iktidara adaydır. Hiç iktidar olmaya niyeti yok, yalnızca koltukta oturacak. 'Kaç seçim kaybetti?' diyorsun. 11 seçim kaybetti, pazar günü inşallah 12. yenilgisini de alacak."

Şanlıurfa'da su sorununu çözeceklerini ve güvenliği sağlayacaklarını belirten Çelik, batıdan bakıldığında "Şanlıurfa'nın terörün kol gezdiği bir şehir olduğu" gibi bir algı bulunduğunu söyledi.

Çelik, bunu hep beraber kırmaları gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir taraftan tarım öne çıkınca inşallah büyük bir desteğimiz olacak. Bunun yanında turizmi de geliştirmemiz gerekiyor. Bu esnafımız için çok önemli. Siz tarımı ayağa kaldırırsanız, insanların güven içinde buralara gelmesini sağlarsanız, arkasından yatırımlar gelecektir. Biz de onların önünü açacağız. Gıda Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına başladık ve arsa tahsisi noktasına getirdik. Gıda OSB'yi kuracağız. Tarımla ürettiğinizi markalaştıracağız. Şanlıurfa değişiyor, başka bir lige çıkıyor. Gıda OSB'yi kurduğumuz zaman, buradan markalı ürünler çıktığı zaman, Şanlıurfa markalı ürünleri Türkiye ve dünyaya gönderdiğimiz an Şanlıurfa lig atlamış olacak."

Programa, Vali Güngör Azim Tuna, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kemalettin Yılmaztekin, Ahmet Eşref Fakıbaba, Mahmut Kaçar, Mehmet Ali Cevheri ile Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da katıldı.


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