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Halk oylamasına doğru

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:59

ZONGULDAK (AA) - BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, 16 Nisan'da bir iktidar mücadelesi, hükümet veya kişinin değil, sistem değişikliğinin oylanacağını belirtti.

Tunç, düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da vatandaşların halk oylamasında sandık başına giderek hür iradeyle oylarını kullanacaklarını söyledi.

Öncelikleri ve olmazsa olmaz olarak gördükleri beş kriter bulunduğunu vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Görüşmeler neticesinde 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğe 'evet' oyu verilmesi yönündeki partimizin kararını genel başkanımız açıkladı. Kriterlerimiz; devletimizin üniter yapısının muhafazası, Türk kimliği ve Türkçe'miz, kuvvetler ayrılığı prensibi, temel haklar ve inanç hürriyeti ile darbe hukukunun ve vesayetinin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığı. Bu beş kriter BBP adına çok önemlidir. Halk oylamasına bizim kriterlerimiz üzerinden baktığımız zaman yüzde 90'ın üzerinde isteklerimizin karşılandığını görüyoruz. Bizim 16 Nisan'da oylayacağımız bir iktidar mücadelesi, bir hükümet veya bir kişi oylaması değildir. Bir sistem değişikliği söz konusudur."

Üzeyir Tunç, sandıktan "evet" kararı çıktıktan sonra 18 maddenin 6 ay içerisinde uyum yasalarıyla taçlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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