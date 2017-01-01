Antalya'da kuyumcu cinayeti zanlıları yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir süredir haber alınamayan ve ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İran uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kuyumculuk yapan 54 yaşındaki Vedat Şenay'dan haber alamayan yakınları, bir süre önce polise başvurdu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, önceki gün 155 polis imdat hattını arayan bir kişi, Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda bir ceset olduğu ihbarında bulundu.

Şenay'a ait olduğu tahmin edilen ve büyük bir kısmı yanmış halde olan ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Ceset üzerinde yapılan otopside Şenay'ın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şenay'ın ailesi de Adli Tıp morguna gelerek cesedi teşhis etti.

Polis ekipleri, evli ve 3 çocuk babası Şenay'ın 07 GZS 25 plakalı otomobilini ise Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'nde buldu.

Çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle bağlantılı olduklarını belirlediği İran uyruklu biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



