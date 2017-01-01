Yüksekdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla açılan dava

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Van'da, "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle hakkında dava açılan, eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı.

Van 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen sanık Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Yüksekdağ, dosyayı inceleme imkanı bulamadığını, bu nedenle savunma yapmayacağını belirterek, dosyanın bir örneğinin kendisine gönderilmesini istedi.

Mahkeme, dosyanın bir örneğinin, savunmasını yapmak üzere incelemesi için Yüksekdağ'a gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın 2 Ocak'ta kentte katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Yüksekdağ'ın yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle aleni yerde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yüsekdağ ise konuşmada ağır eleştiri hakkını kullandığını öne sürerek, atılı suçlamayı kabul etmemişti.