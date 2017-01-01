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ERZURUM (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Haziranda bitecek olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile Londra'dan Pekin'e yük taşımacılığını kesintisiz hale getireceğiz." dedi.

Arslan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile başkanlığını yaptığı Erzurum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Erzurum merkezli olmak üzere bölgenin ulaşım koridorlarıyla ilgili çalışmaların masaya yatırıldığını belirtti.

Erzurum'un bir merkez olduğunu ifade eden Arslan, "Erzurum Havalimanı'nın büyütülmesi, geliştirilmesi konusunda çok ciddi mesafeler aldık. 2003 yılında 14 bin kişi Erzurum'dan havayoluyla seyahat ediyorken, bugün 1 milyon 225 bin kişi yılda seyahat eder hale geldi. Erzurum Havalimanı'nı CAT 2 seviyesine getirdik. Böylece özellikle kötü hava şartlarında görüş mesafesi biraz daha düşük de olsa inişler sağlanabilsin istedik." diye konuştu.

Arslan, demiryolu sektörünü de çok önemsediklerini dile getirerek, Edirne'den, Erzurum'a, Kars'a, hatta Orta Asya'ya gidecek, orta koridorun tamamlayıcısı olan demiryolunu önemsediklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde demiryolu ağının geliştirildiğini ifade eden Arslan, şu bilgileri aktardı:

"Demiryolunda Sivas-Erzincan'ın yapım süreci devam ediyor. Erzincan-Erzurum'un da aynı zamanda 250 kilometre hızla yük taşınabilir şekilde yeniden yapılmasıyla ilgili uygulama projelerini yapmaya başladık. Devamında da Erzurum-Kars'ı yapacağız. Haziranda bitecek olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile Londra'dan Pekin'e yük taşımacılığını kesintisiz hale getireceğiz."

- Bölgeyi demiryolu ve lojistik üssü haline getireceğiz"

Arslan, lojistik merkezlerin de önemine işaret ederek, "Demiryollarında ana koridorlar önemlidir ama aynı zamanda lojistik merkezlerin olması da bunun tamamlayıcısıdır. Dolayısıyla Erzurum Lojistik Merkezi'ni inşallah ağustosta bitiriyoruz. O da hizmete girecek. Onun bütünleyicisi olan Kars Lojistik Merkezi'nin de temelini attık, önümüzdeki yıl bitireceğiz. Böylece demiryolu sektöründe de bölgeyi demiryolu ve lojistik üssü haline getirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Arslan, Erzurum'un şehir içi toplu taşımasını geliştirmek için raylı sistemi önemsediklerini de dile getirerek, Erzurum içinde 13 kilometrelik raylı sistemin proje çalışmasına bu yıl başlanacağı müjdesini verdi.

- "Erzurum, Erzincan, Kars Kış Olimpiyatları'na talip"

Erzurum-Erzincan ve Kars'ın 2026 Kış Olimpiyatlarına talip olduğunu hatırlatan Arslan, "Dün sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdesini biz aynı zamanda talimat olarak alıyoruz, onun da gereğini yapmak adına toplu taşımayı geliştirmemiz, hızlandırmamız lazım ki olimpiyata daha ayakları yere sağlam basar şekilde aday olalım. İnşallah bu bölgenin kalkınmasını sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Arslan, haberleşme, iletişim, telekominikasyon sektörüne de değinerek, bu alanda fiber altyapı, geniş bant ağını genişletmek için çalışma yaptıklarını anlattı.

Cep telefonu çekmeyen köylerin tespitinin yapıldığını ifade eden Arslan, "Evrensel Hizmet Fonu'ndan bakanlık olarak ihale sürecini başlattık. Cep telefonu çekmeyen köylere de baz istasyonu kurarak, oraların da çok daha kaliteli hizmet alması, 4,5 G standardında hizmet almasını sağlamış olacağız." dedi.

Arslan, Erzurum'da, karayolu sektörünün de çok ciddi şekilde geliştiğini belirtti. Kentin çevresinde yapılan tünellerle bölgeye uluslararası koridor açılacağını anlatan Arslan, hem insanların konforu hem ticaretin geliştirilmesi için karayolları ağının güçlendirileceğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığının AK Parti hükümetleriyle Türkiye'nin kalkınmasının amiral gemisi olduğunu vurguladı.

Akdağ, yapılan bütün yatırımların başlıca 4 başlıkta kazanç olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Birincisi istihdam, bu işler yapılırken çok büyük istihdam oluşuyor. İkincisi ticaretin, ekonominin gelişmesi. Yol olmadan ekonominin gelişmesi mümkün değil. Bölge illeri Cazibe Merkezi ilan edildi. Bu bölgede yapılacak üretimin, gerek hızlı tren gerek karayolu taşımacılığıyla limanlara kolayca ulaşıp denizyoluyla nakli buradaki ticaretin, sanayinin geliştirilmesi izin olmazsa olmaz unsur."

- "Tıbbı engellilik durumlarının büyük sebebi trafik kazalarıdır"

Yatırımların beraberinde konforu da getirdiğini işaret eden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı açısından da trafik güvenliğini ve hava kirliliğinin önlenmesini çok önemsiyorum. Şehir içi yatırımlarla hava kirliliğinin önlenmesi sağlık açısından çok önemli. Trafik güvenliği de Dünya Sağlık Örgütünün en önemli eylem planlarından biridir. Trafik güvenliği sebebiyle yolların yapımını Sağlık Bakanlığına verseler olurdu. Biz yapamazdık o işi, üstesinden gelmemiz mümkün değil ama bu kadar önemlidir. Türkiye bu konuda çok büyük mesafe aldı. Ölümlü trafik kazaları ya da ağır engelliliğe neden olan trafik kazalarını çok azalttık, inşallah daha da azalacak. Tıbbı engellilik durumlarının büyük sebebi trafik kazalarıdır."

Akdağ, yollar mükemmel hale gelirken vatandaşları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Toplantıya, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ile çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.