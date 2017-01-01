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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:27
Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Yüksekova'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Armutdüzü köyü kırsalında bölücü terör örgütü tarafından Van-Hakkari karayolunun, yol emniyetini sağlamak için birliklerin konuşlanabileceği bölgeye mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine, 12 Nisan'da bölgeye operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda büyük mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen düzenek kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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