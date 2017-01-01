Adana'da aranan hükümlü yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da, arkadaşıyla birlikte yengesini öldürüp, para ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla müebbet hapis ile 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 203 yılında Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan 69 yaşındaki yengesi İffet Dalgın'ı öldürdüğü ve para ile altınlarını gasbettiği ileri sürülen Yasin Çayırcı ile ona yardım etmekle suçlanan arkadaşı tutuklandı.

Tutuklu yargılanan sanıklar davanın 5 yıldan fazla sürmesi nedeniyle tahliye edildi. Yargılamaları tutuksuz devam eden sanıklar, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, silahla yağma" suçlarından müebbet ve ayrıca 10’ar yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yargıtay 1.Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı 2009’da onayınca her iki sanık hakkında cezalarının geri kalan kısmını çekmeleri için yakalama kararı çıkartıldı.

Çayırcı bulunamazken arkadaşı ise yakalanarak cezaevine gönderildi.

Firari hükümlünün yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri, Çayırcı'nın İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Yapılan operasyonda yakalanan Çayırcı, adliyeye sevk edildi.

Adliye binasına getirilirken güldüğü gözlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.







