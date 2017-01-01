13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:46

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' sözlerine ilişkin, "Eskiden efelendiniz, 'tankların üzerine çıkarım, ben darbelere şöyle yaparım' dediğinizde onların zaten kof bir yiğitlik olduğunu herkes biliyordu. Bu sözlere de kimse inanmıyordu. Şehitlerin, gazilerin ailelerinin vicdanlarını kanatacak bir şey söylemeyin bari ya. En azından çeneniz dursun." dedi.

Kayseri'de bir otelde ulusal ajansların temsilcileriyle bir araya gelen Özhaseki, bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" söylemini hatırlatması üzerine, CHP'nin vücut kimyasının bozulduğunu söyledi.

15 Temmuz'a kontrollü darbe demenin akıl ürünü olmadığını ifade eden Özhaseki, herkesin elini vicdanına koyması gerektiğini dile getirdi.

Darbe gecesi yaşananlara değinen Özhaseki, şöyle konuştu:

"İki tane müsteşar yardımcısı arkadaşımız o gün aynı uçakla Kılıçdaroğlu ile birlikte uçuyorlar. Önlü arkalı oturuyorlar. İndiklerinde beraberler, görüntülerde zaten oradalar. Fatma Varank hanım bir de Mehmet Emin Gürpınar hocamız oradalar. Onların anlattığı şu; ben bu hikayeyi 3-4 ay öncesinde dinledim ama şu görüntüler ortaya çıkıp 'kontrollü darbe' diyene kadar da açıklamadım. Onlar diyor ki 'indiğimizde VIP'de gayri ihtiyari olayları duymaya başladık. Dışarıya yöneldik ama dışarıya giriş ve çıkış istikametinde iki tank vardı. Durduk, içeriye doğru çekildik. Herkes telefonla bir yerlere ulaşmaya çalışıyor. Kemal Bey de ekipleriyle bocaladı. Yanındaki ekipler, darbecilerin yanına gittiler, görüştüler. Telefon zaten hiç durmuyordu. Sonrasında kapılar açıldı. Biz de Kemal Bey'in sayesinde dışarıya çıktık. Çıkış yolundaki tank çekilmişti. O da emniyetli bir şekilde uzaklaştı gitti, biz de gittik' diyorlar. Bu da şunu gösteriyor, orada darbecilerle temasa geçildi, Kemal Bey'in zaten direkt konuşması gerekmiyor. Yanındaki koruma müdürü gitmiş, konuşmuş. Kapılar açılmış, rahatlıkla gitmiş. 'Otellere gitmedim' diyor. Niye, müşteri almıyorlar mı? Ama yerim belli olmasın diye gitmediği kesin. Sonra da Bakırköy Belediye Başkanının evinde televizyon izleyip çay, kahve içip sabahlamışlar güzelce. Kimsenin buna diyecek bir durumu yok. Eskiden efelendiniz, 'tankların üzerine çıkarım, ben darbelere şöyle yaparım' dediğinizde onların zaten kof bir yiğitlik olduğunu herkes biliyordu. Bu sözlere de kimse inanmıyordu. Şehitlerin, gazilerin ailelerinin vicdanlarını kanatacak bir şey söylemeyin bari ya. En azından çeneniz dursun."

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun halk oylaması sürecinde önce sert söylemlerde bulunduğunu daha sonra dilini yumuşattığını belirtti.

Partideki kontrolsüz güçlerin konuşmalarının şirazesinden çıktığını ifade eden Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Bey de 'evet'e doğru evrilen oyların geri dönüşünü sağlayabilecek çok şok işler yapmaya başladı. Yoksa kendine göre 'hayır' oyları önde gidiyorsa Kemal Bey niye böyle absürt bir çıkışta bulunsun ki. Akıl dışı, herkesin tepki göstereceği böyle bir çıkışta bulunsun ki. Oyların iyice 'evet'e doğru evrilmeye başladığını gördü, bundan dolayı da böyle atraksiyonlar yapıyor. Bu iş tartışılmaya başlandığında CHP, Mecliste birtakım eylemler yaptı, bunlar hak verdirmedi toplum nezdinde ama ses getirdi. Bunun yanında bir iftira kampanyası başlatıldı, tek adamlık diye. Bunlar dikkati çekici hale geldi. Biz meydana çıkıp 18 maddenin önemini anlatınca, bu işin vatan, milletin bir bekası meselesi olduğunu anlatınca işin şekli değişti, 'evet'e doğru evrilme başladı. Anketlerde de bu çok net ortaya çıkıyor. Danışmanlarla çalışıyor, onlar da 'bu tür sert söylemlerle bu işi çevirirsiniz' dedi ki bu işe başvurdu."

Mehmet Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle de çeliştiğinin altını çizerek, "Eğer darbeyse sen bu sözleri niye söylüyorsun, darbe değilse niye Yenikapı'ya gittin, niye 15 dakika nutuk attın. niye darbecileri lanetledin? Son günlerdeki görüntüler onların nasıl darbecilerle temasa geçtiklerini gösteriyor." dedi.

- Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerinin yeniden imarı

Türkiye'nin, sınır ötesinde de çalışma yürüttüğünü aktaran Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Amacımız, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak. Buralardan artık top atışı mesafesinde bizim köylerimizi, kasabalarımızı, şehirlerimizi rahatsız edemez hale getirmek. Teröristlerin giriş çıkışlarını engellemek gibi bir düşüncemiz vardı. Ama bir yandan da niyetimiz, oralarda oluşturacağımız güvenli bölgelerde yurt dışından gelen birçok mültecinin, Suriyeli vatandaşın geri dönüşünü sağlayacak tedbirler almak, yaşamı kolaylaştırmak. Bunun için çatışma yaşanmış yerlerde harabelerin kaldırılması, yeni yerleşim yerlerinde insan yaşamına uygun tedbirlerin alınması, bunları da yavaş yavaş yapacağız. Bu arada yurt dışından o bölgelere yapılacak yerleşim yerleriyle ilgili birçok vaatte bulunan ülkeler vardı. Onlarla da görüşmeleri sürdüreceğiz. Onların bu vaatlerinin gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Eminim orada normal yaşam başladığında Suriyeli birçok insan kendi anavatanına yavaş yavaş dönecektir. AB'nin sözlerine güvenilmez olduğunu senelerdir biliyorduk ama bu olayla bir kez daha görmüş olduk. Biz de bütün stratejimizi AB'den gelecek paralar üzerine kurmadık ki. 'Onlar verecek, biz harcayacağız' diye yapmadık ki. Bizim o insanlara yardım yapmamızın bambaşka amaçları var. Çok insani ve vicdani bir karardı bu. Tarihte de biz, başı dik olarak anılacak insanlardan olacağız. Kapıyı kapatsaydık, AB ülkeleri gibi davranarak tel örgüler çekseydik, Fransa gibi yardım edenlere cezalar verseydik herhalde ilerde 10-20 sene sonra lanetlenmiş insanlar olurduk, vicdanı olmayan, insanlıktan nasibini almamış idareciler olarak tarihe geçerdik."

Halk oylaması çalışmalarını da değerlendiren Özhaseki, 18 maddeyi anlatınca her şeyin çok değiştiğini kaydetti.

Oyların 'evet' yönünde evrildiğini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Toplumda müthiş bir kararsızlık ve bu konuda aydınlanma ihtiyacı varken son bir ay içinde yapılan çalışmalarla müthiş bir evrilme olduğunu gördüm. Önümüzde 15-20 gün olsaydı emin olun, 'evet'lerin oranı çok daha yüksek çıkardı. Bundan sonra kimse, tarihte yaşanmış olan kavgalara şahit olmayacak. Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavgalarına şahit olmayacak. Bu kavgalardan dolayı olan kaoslara da şahit olmayacak. Türkiye, bundan sonra büyüme ve gelişme bekliyor." diye konuştu.



İLGİLİ HABERLER
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol hizmet kalitesini artırmak için gece gündüz çalışıyor
YEREL

İNCESU BELEDİYE BAŞKANI ZEKERİYA KARAYOL HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
Milletvekillerinden Sağlık-Sen'e ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLLERİNDEN SAĞLIK-SEN'E ZİYARET
Kayseri'de 'Milli Güç Çalıştayı' düzenlenecek
YEREL

KAYSERİ'DE 'MİLLİ GÜÇ ÇALIŞTAYI' DÜZENLENECEK
AK Parti'den Esder'e ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN ESDER'E ZİYARET
FETÖ'nün sözde imamı şapka ve gözlükle kamufle olmaya çalışmış
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE İMAMI ŞAPKA VE GÖZLÜKLE KAMUFLE OLMAYA ÇALIŞMIŞ
Orman Bölge Müdür Yardımcısı tutuklandı
YEREL

ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLANDI
Kayseri OSB Strateji Planı Açıklandı
YEREL

KAYSERİ OSB STRATEJİ PLANI AÇIKLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Bakan Özhaseki Kayseri'de
YEREL

BAKAN ÖZHASEKİ KAYSERİ'DE
Başkan Büyükkılıç Camikebir Mahallesi esnafını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ CAMİKEBİR MAHALLESİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ
AK Parti Milletvekilleri Kocasinan Çözüm Merkezini ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ KOCASİNAN ÇÖZÜM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
ERÜ Rektörü Güven, TRT Belgeselinde Gevher Nesibe Şifahanesini Anlattı
YEREL

ERÜ REKTÖRÜ GÜVEN, TRT BELGESELİNDE GEVHER NESİBE ŞİFAHANESİNİ ANLATTI
KTO tarafından AB Horizon 2020 Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
YEREL

KTO TARAFINDAN AB HORİZON 2020 HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
ERÜ Tıp Fakültesi'nde Emeklilik Töreni Düzenlendi
YEREL

ERÜ TIP FAKÜLTESİ'NDE EMEKLİLİK TÖRENİ DÜZENLENDİ
Başkan Büyükkılıç, &quot;Kayseri'nin eğitimdeki başarısının artması tesadüf değildir&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "KAYSERİ'NİN EĞİTİMDEKİ BAŞARISININ ARTMASI TESADÜF DEĞİLDİR"
Özgürlüğün sesi: Bilal-i Habeşi filminin galası yapıldı
YEREL

ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ: BİLAL-İ HABEŞİ FİLMİNİN GALASI YAPILDI
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Bakımevinde simit ikramında bulunarak cezadan kurtuldu
YEREL

BAKIMEVİNDE SİMİT İKRAMINDA BULUNARAK CEZADAN KURTULDU
Başkan Çelik, &quot;İlçelerde yatırımda en başarılı belediyeyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, "İLÇELERDE YATIRIMDA EN BAŞARILI BELEDİYEYİZ"
Sedef kontrol edilebilen bir hastalık
YEREL

SEDEF KONTROL EDİLEBİLEN BİR HASTALIK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması