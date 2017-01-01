Çevik kuvvet minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza

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KIRIKKALE (AA) - Denizli'de, çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ramazan Akçadağ'ın (25) cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan, helallik alınması için Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehit Akçadağ'ın naaşı, Nur Cami ve külliyesine getirildi.

Şehidin babası Ömer, annesi Yeter, kardeşleri Murat ve Mert ile aile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Akçadağ, "Mekanların en güzeline gidiyorsun. Rabbim seni en güzel yerlere aldı. Ben arkandayım, duacınım kuzum. Annen kurban olsun. Allah'a emanetsin. Kokuna kurban olurum annem. Rabbim seni melekleriyle karşılasın. Güzel, huzurlu bakan kuzum. Rabbim huzurunda da huzurlu olun inşallah." diyerek ağıt yaktı.

Baba Akçadağ da yağmurdan ıslanan şehit oğlunun fotoğrafını silerek öptü.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, emniyet mensupları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Meslek hayatı 9 gün sürdü

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinden 19 Mart'ta mezun olan şehit polis memuru Akçadağ, 22 Mart'ta ilk görev yeri Denizli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde göreve başlamıştı. Bekar olan Akçadağ, 31 Mart sabahı geçirdiği trafik kazası sonrası Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradan sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün şehit düşmüştü.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polisleri taşıyan 20 BFV 29 plakalı minibüs, 31 Mart'ta Yenişehir Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki kavşakta, Reyhan Ersan idaresindeki 20 BH 340 plakalı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait otomobil ile çarpışmış, kazada 8'si polis memuru 10 kişi yaralanmıştı. Yaralılar aynı gün çeşitli hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.















