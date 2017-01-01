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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Suriyeli sporculara destek

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:54


ŞANLIURFA (AA) - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Şanlıurfa'da bulunan Suriyeli sporculara, bir araya gelebilecekleri yer tahsis edildi.

Yaklaşık 600 bin Suriyelinin bulunduğu kentte, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından GAP Arena'nın girişinde bir mekan hazırlandı.

Merkezde Suriyeli sporcularla bir araya gelen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak her zaman sığınmacıların yanında olduklarını söyledi.

Keşküş, Türkiye'nin her anlamda mazlum insanlara sahip çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Suriyeli kardeşlerimiz uzun süredir burada, 500 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz Şanlıurfa'da yaşıyor. Biz de bu anlamda sporcu kardeşlerimizin gelip oturup sohbet edeceği, onları bir araya getireceğimiz mekanları olsun diye böyle bir çalışma yaptık. Amacımız bu bağlamda Suriye'de önceden lisanslı olarak spor yapan kardeşlerimize ulaşabilmek ve onların sportif faaliyetlerini burada sürdürmelerini sağlamaktır. Suriye Olimpik Komitesinden genel sekreter Ahmed Celil al-Ali çok arzulu, kendisi Dünya Karate Federasyonunda önemli işler yapmış bir arkadaşımız. Burada onunla birlikte Suriyeli kardeşlerimize destek vereceğiz. İnşallah bundan sonra spor anlamında Suriyeli kardeşlerimize daha çok imkan sunmak istiyoruz. Daha önce de yapıyorduk ama bundan sonra daha iyi olacak inşallah."

Karatede dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında çok sayıda madalyası bulunan uluslararası hakem ve antrenör Ahmed Celil al-Ali de kendilerine yardımcı olan Keşküş ve ekibine teşekkür etti.

Suriye'deki savaş nedeniyle sporcuların mağduriyet yaşadığını belirten al-Ali, bundan sonra yeni bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

Ahmed Celil al-Ali, Suriyeli sporcuları bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Türkiye'de 4 milyon civarında Suriyeli yaşıyor ve bunlar diledikleri gibi hayatlarını sürdürüyor. Biz de bu anlamda yetkililerin desteğiyle, sporu yaşatmaya çalışıyoruz. Daha önceden herhangi bir dalda spor yapan kardeşlerimize ulaşıp inşallah burada iyi işlere imza atarız." şeklinde konuştu.

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