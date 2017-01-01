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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Lise öğrencileri Kaman cevizine marka değeri katıyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:02

KIRŞEHİR (AA) - Toprak yapısı ve iklim koşullarıyla kaliteli ceviz yetiştiriciliğine uygun olan Kırşehir'in Kaman ilçesinde Tarım Lisesi öğrencileri, aşılı sertifikalı ceviz fidanı üreterek hem kazanç sağlıyor hem de "Kaman cevizi"nin marka değerini artırıyor.

Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Lisesi'nde kurulan serada, yerli Kaman-1 ve Kaman-5 cevizleriyle bölgeye adapte edilen Fernor, Fernette, Chandler çeşitlerinin aşılı fidanları üretiliyor.

Okul müdürü Sinan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda kurdukları ceviz serasında hem sertifikalı fidan ürettiklerini hem de öğrencilere tecrübe kazandırdıklarını söyledi.

Geçen yıl 500 fidan satışı yaptıklarını, bu yıl sayıyı bine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dünyaca ünlü Kaman-1 ceviz markasının yanında Fernor, Fernette, Chandler markalı ceviz çeşitlerini okulumuz bünyesinde kurduğumuz seramızda aşılayıp, satışa hazır hale getiriyoruz. Türkiye genelinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından sertifika izni alarak yaptığımız bu uygulama ile hem ceviz yetiştiriciliğinde hem de ceviz fidanı konusunda kalifiye eleman kazandırıyoruz. Amacımız, Kaman’ın ceviz konusunda elde ettiği marka değerini koruyup, piyasaya düşük fiyatta ama kaliteli sertifikalı ceviz sürmektir. Mesela piyasada tanesi 25-30 liradan satışa sunulan ceviz fidelerini üreticiler, okulumuzdan sertifikalı şekilde 17-20 liraya alabilir."

Öğrenciler ise seradaki sertifikalı ceviz fidanı üretimi sayesinde hem mesleğe hazırlanmak için staj yapma imkanı bulduklarını hem de kazanç sağladıklarını dile getirdi.

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