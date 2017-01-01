Bodrum'da ortaokul öğrencilerine "otostopun zararları" anlatıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortaokul öğrencilerine otostopun zararları anlatıldı.

Gümüşkaya Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler ve uygulamalar sonucunda, öğrencilerin yol kenarında otostop yaptıklarının tespiti üzerine, bir dizi eğitim programı gerçekleştirildi.

Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Tosun ile uzman pedagog Bahar Atvar, Yalıkavak Suzan Abdülhakim Bilgili Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, otostopun zararları konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Atvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ergenlik döneminde riskli davranışların arttığını, bu dönemde gençlerin "düşünmeden hareket edebildiğini" söyledi.

Otostop yapmanın riskli bir davranış olduğunu belirten Atvar, "Bunun en büyük zararlarından birisi de cinsel taciz ihtimalinin olması. Bu da 13-14 yaşındaki bir bireyin bütün hayat seçimlerini ve hayat yolunu etkileyecek bir durum." diye konuştu.

Çocukların araçlarına bindikleri kişileri tanımadığına işaret eden Atvar, "Onların kişilik özelliklerini bilmiyorlar. Hayata dair bu yaşadıkları süreç, insana güven, kendine güven, hayata bakış açısı gibi bir sürü risk doğurabilir." ifadelerini kullandı..