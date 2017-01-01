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Başbakan Yardımcısı Kaynak, çevik kuvveti ziyaret etti

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:06

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı kapsamında, Kahramanmaraş'ta çevik kuvveti ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasında Vali Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından karşılanan Kaynak, burada polisleri selamladı.

Kadın polisler tarafından çiçek takdim edilen Kaynak, yemek salonuna geçerek çevik kuvvette görevli polislerle yemek yedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak beraberinde getirdiği ve üzerinde polis arması ile "172 yaşında" yazısı bulunan yaş pasta kesilerek polisler ile protokol üyelerine ikram edildi.

Kaynak, daha sonra burada polislerle bir süre sohbet etti.

Ziyarete,Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir de eşlik etti.


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