13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

1461 Trabzon, İlker Erdem ile sözleşme imzaladı

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:10

TRABZON (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, teknik direktör İlker Erdem ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Erdem, bordo-mavi-beyazlı kulübün tesislerindeki imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burası bizim yuvamız. Bu kulüpten gelen teklif karşısında üzerimize düşen, bizden beklenen katkıyı sağlamaktır. Bu düşünceler çerçevesinde bu imza her iki taraf içinde hayırlı olsun." dedi.

İlker Erdem'in yardımcılığını, Eyüp Saka, Hamit Cihan, Bilal Çetinkaya ve Erdi Tokul'un yapacağı açıklandı.

İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu: (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (1)
TİSKİ, 9 ilçede 10 ayrı yatırıma daha başlıyor
YEREL

TİSKİ, 9 İLÇEDE 10 AYRI YATIRIMA DAHA BAŞLIYOR
AK Parti Trabzon Milletvekilleri Balta ve Cora referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLLERİ BALTA VE CORA REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Trabzonspor, Medical Park Arena'da daha golcü
YEREL

TRABZONSPOR, MEDİCAL PARK ARENA'DA DAHA GOLCÜ
FETÖ sorgusuz sualsiz itaat istemiş
YEREL

FETÖ SORGUSUZ SUALSİZ İTAAT İSTEMİŞ
Trabzon'daki FETÖ davası
YEREL

TRABZON'DAKİ FETÖ DAVASI
Küçük tenisçilerin büyük mücadelesi
YEREL

KÜÇÜK TENİSÇİLERİN BÜYÜK MÜCADELESİ
TTSO'dan &quot;eğlence sektörüne yatırım&quot; çağrısı
YEREL

TTSO'DAN "EĞLENCE SEKTÖRÜNE YATIRIM" ÇAĞRISI
&quot;Lyon golcüsü&quot;nden Beşiktaş yorumu
YEREL

"LYON GOLCÜSÜ"NDEN BEŞİKTAŞ YORUMU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da 3 gün mitingler düzenleyecek
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TRABZON'DA 3 GÜN MİTİNGLER DÜZENLEYECEK
AK Parti İl Başkanı Haydar Revi Sürmene'de yeni sistemi anlattı
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI HAYDAR REVİ SÜRMENE'DE YENİ SİSTEMİ ANLATTI
Balta, &quot;Koalisyonlar dönemi sona erecek&quot;
YEREL

BALTA, "KOALİSYONLAR DÖNEMİ SONA ERECEK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması