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TRABZON (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, teknik direktör İlker Erdem ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Erdem, bordo-mavi-beyazlı kulübün tesislerindeki imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burası bizim yuvamız. Bu kulüpten gelen teklif karşısında üzerimize düşen, bizden beklenen katkıyı sağlamaktır. Bu düşünceler çerçevesinde bu imza her iki taraf içinde hayırlı olsun." dedi.

İlker Erdem'in yardımcılığını, Eyüp Saka, Hamit Cihan, Bilal Çetinkaya ve Erdi Tokul'un yapacağı açıklandı.