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AK Parti'nin Kütahya mitingi

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:13

KÜTAHYA (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "İki gün sonra önünüze gelen anayasa değişikliğine 'hayır' diyenler, geçmişte memleketin yararına her yatırıma da 'hayır' dediler. Biz onları biliriz. Onlar sadece engellemek için varlar çünkü onların siyasetten anladıkları bu." dedi.

Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın "Oğul boyundan soyundan olsun olmasın insana adil davran. Yüreğinden inancı, ağzından duayı, davranışından ahlakı eksik etme. Beylik dermekle, ağalık vermekledir. Sofranı ve keseni yoksullara açık tut" sözlerini anımsatarak konuşmasına başlayan Yıldırım, bu öğretinin başlarının tacı olduğunu söyledi.

AK Parti hareketinin 15 yıldır hakkı hakim kılmak ve adaleti tesis etmek için mücadele ettiğini dile getiren Yıldırım, "Yüreğimizde millet sevdası, arkamızda sizlerin duası hiç ama hiç eksik olmadı. Milletle beraber Türkiye'yi büyüttük. Kazanımları hakça dağıttık." diye konuştu.

Kütahyalılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz bu topraklara aşkla bağlıyız. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Biz gençlerimiz geleceğe umutla baksınlar diye siyaset yapıyoruz. Annelerimizin gözlerindeki umut çoğalsın diye siyasetteyiz. Evlerimiz, obalarımız, ocaklarımız, şehirlerimiz mamur olsun diye siyasetteyiz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına taşımak için siyasetteyiz. Devletimizi, milletle birlikte güçlendirmek için siyasetteyiz. Hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Demokrasimizi, hukuk devletimizi, ülkemizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz."

- "15 Temmuz bu milletin destan yazdığı gecedir"

Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gördüklerini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"İktidara geldiğimiz ilk günden bu tarafa sessiz devrimler yaptık. Hayal edilemeyenleri gerçeğe dönüştürdük. Allah'a şükürler olsun ki her açıdan çok daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Ekmeğimizi büyüttük, aşımızı çoğalttık, 15 yılda 8 milyon vatandaşımıza iş ve aş sağladık. Ülkenin üzerindeki kara bulutları birer birer dağıttık. Allah bize o geçmiş kötü günleri göstermesin. İstikrarsızlığı bu millete bir daha yaşatmasın. Bu milleti bir daha IMF kapılarına gitmeye mecbur bırakmasın. Zayıf iktidarlar döneminde neler kaybettiğini siz iyi biliyorsunuz. 70'li yıllar, 90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yılları oldu. O yıllarda Türkiye, doğru dürüst karar alamadı, Bakanlar Kurulu'nu bile toplayamadı. Devlet bütçesi açıklar verdi, hazinemiz tam takır hale geldi, kamu hizmetleri yetersiz kaldı. Onların uçurumun kenarına getirdiği Türkiye'yi milletimizle ele ele vererek düzlüğe çıkarttık. Onların itibarını zedelediği Türkiye'ye yeniden itibar kazandırdık. Bütün bunları önümüze çıkan engelleri aşa aşa yaptık, sizinle yaptık. En sonunda 15 Temmuz'da yaptık. 15 Temmuz bu milletin destan yazdığı gecedir."

Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz akşamı Kütahyalıların Türk bayraklarıyla Zafer Meydanı'na koştuğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Kütahya darbecilere geçit vermedi. Bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Bayrağımıza, demokrasimize, ülkemize sahip çıktınız. Siyasetçilerin görevi, ülkesine hizmet etmektir. Hizmet edene de destek olmaktır. İki gün sonra önünüze gelen anayasa değişikliğine 'hayır' diyenler, geçmişte memleketin yararına her yatırıma da 'hayır' dediler. Biz onları biliriz. Onlar sadece engellemek için varlar çünkü onların siyasetten anladıkları bu. 'AK Parti hizmet yapmasın, bu ülke ilerlemesin, bu milletin gönlünü fethetmesin.' diye çalışıyorlar. Onların işi yapmak değil, yapılanı engellemek. Üretmek için değil, ürettirmemek için çalıştılar. Milletin de onlardan bir umudu ve beklentisi yok."

(Sürecek)

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