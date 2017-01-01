Kayseri Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday
|kg
|0,95
|Kabak çekirdeği
|kg
|9,78
|Sucuk (1.kalite)
|kg
|39,22
|Sucuk (2.kalite)
|kg
|19 94
|Kavurma
|kg
|86,66
|Pastırma
|kg
|68,35
|Pastırma (seçme)
|kg
|52,34
Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday
|kg
|0,95
|Kabak çekirdeği
|kg
|9,78
|Sucuk (1.kalite)
|kg
|39,22
|Sucuk (2.kalite)
|kg
|19 94
|Kavurma
|kg
|86,66
|Pastırma
|kg
|68,35
|Pastırma (seçme)
|kg
|52,34