AK Parti'nin Kütahya mitingi

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KÜTAHYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, terör örgütleri PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ'nün "hayır", bayrağını vatanını, milletini sevenlerin ise "evet" dediğini belirtti.

Eroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin Kütahya'ya büyük hizmetler getirdiğini, kendisinin de Orman ve Su İşleri Bakanı olarak burayı barajlar diyarı yaptığını söyledi.

Buradaki toprakları sulanabilir hale getireceklerini belirten Eroğlu, "Allah nasip ederse şu anda çok sayıda baraj yaptık ama hedefimiz 43 tane barajı, plakasına eşit barajı 2019 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. Kütahyamızı da aynı Afyonkarahisar gibi termalin başkenti yapacağız." diye konuştu.

Eroğlu, halk ne talep ederse "evet" dediklerini dile getirerek, "Şimdi 'evet' deme sırası sizde. Kütahya muhteşemsin. 16 Nisan'da Kütahya sandıkları patlatırcasına 'evet" diyecek misin? Türkiye'de en çok 'Evet' veren iller arasında ilk 10'a girmeye hazır mıyız? diye sordu.

"Evet" yanıtını alınca "Kütahya, sizlerden de o beklenir, Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullanan Eroğlu, 2023 hedeflerini yakalamak, 10 büyük ekonomi arasında girmek için referandumda "evet" denilmesi gerektiğini anlattı.

Gençlere de seslenen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Fatih İstanbul'u 21 yaşında fethetti. İstanbul'un fethinin 600. yılı 2053 yılında kutlandığı zaman bu şanlı bayrak daha da zirveye dikilecek inşallah. Gençler 2053 yılı hedefi için hazır mıyız? Ayrıca da görüyorsunuz PKK, PYD, DEAŞ, alçak FETÖ terör örgütü 'Hayır' diyor ama bayrağını vatanını, milletini seven 'Evet' diyor."