13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bingöl'de terör operasyonu

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:16

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan 2 sığınaktaki aramada gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kiğı'da konuşlu 2. Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı 12 Nisan'da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Kiğı ve Yayladere ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen 2 sığınak ile toprağa gömülü bir tonluk plastik boş su deposu içinde çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bölgede terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de terör operasyonu
YEREL

BİNGÖL'DE TERÖR OPERASYONU
Bingöl'de satranç salonu açıldı
YEREL

BİNGÖL'DE SATRANÇ SALONU AÇILDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ:
Bingöl'de kitap okuma yarışması sonuçlandı
YEREL

BİNGÖL'DE KİTAP OKUMA YARIŞMASI SONUÇLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması