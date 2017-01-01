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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'da 67 kaçak yakalandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:41

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yurda kaçak yollardan giren 67 göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda yapılan uygulama sırasında Mustafa Ş. yönetimindeki 09 BK 590 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan incelemede göçmenlerin 56'sının Afganistan, 11'inin Pakistan uyruklu olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince Hükümet Konağı bahçesine götürülen otobüsteki kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine teslim edileceği bildirildi.

Sürücü Mustafa Y. ile ikinci şoför Enver Y. ise gözaltına alandı.

Öte yandan göçmenlerin yurda İran'dan kaçak yollarla girdiği, Erzurum'dan kiraladıkları otobüsle İstanbul'a gittikleri öğrenildi.


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