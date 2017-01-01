Kocaeli'de iş hanında mühimmat ele geçirilmesi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir iş hanındaki ofiste mühimmat ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir iş hanında mühimmat bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Y.Ç, B.P, E.G, M.A. ve D.Ö. Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Zanlılardan bazıları, sevk sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Bu arada, operasyonda 3 el bombası, 1 Kalaşnikof marka piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 2 şarjör ve şarjöre basılı 59 mermi, 1 Uzi marka silah, bu silaha ait 2 boş şarjör, 1 CZ25 model silah, bu silaha ait 2 boş şarjör ele geçirildiği öğrenildi.

Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 30 Mart'ta, bir iş hanının ikinci katında 8 numaralı ofiste patlayıcı bulunduğu yönünde ihbarı değerlendiren polis ekipleri, iş yerinde yapılan aramada mühimmat ele geçirmişti.