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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:06
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Ülkenin anamuhalefet partisinin genel başkanının böyle bir iddiayı ortaya atması tam anlamıyla bir felakettir. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza da sesleniyorum: Bu genel başkanla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileriye gitmesi, herhangi bir şekilde siyaset yapması şahsi kanaatimce mümkün değildir. 7 seçim kaybetmiş olmasını bir kenara koyalım ama 15 Temmuz gecesi Milletin Meclisini F-16'yı çalarak bombalayan o hain, kontrollü bir darbe girişimi mi yapıyordu?" dedi.

Kılıç, sivil toplum örgütü temsilcileriyle Bafra Öğretmenevi'nde bir araya geldi. 16 Nisan'da Türkiye'de çok farklı noktalarda çok farklı girişimlerde bulunanlara en iyi cevabın verileceğine dikkati çeken Kılıç, 15 Temmuz gecesi Türk milletine ihanet edenlerin, teröristlerin ve FETÖ'nün başını çektiği hainlerin millete karanlık günler yaşatmak istediğini söyledi.

Karanlık günleri yaşatmak için hareket edenlerin milletten cevabını aldıklarını dile getiren Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin en büyük tokadı ve cevabının 16 Nisan'da halk oylamasında sandıkta verileceğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe girişimi" iddiasına tepki gösteren Bakan Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu bir faciadır. Ülkenin anamuhalefet partisinin genel başkanının böyle bir iddiayı ortaya atması tam anlamıyla bir felakettir. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza da sesleniyorum: Bu genel başkanla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileriye gitmesi, herhangi bir şekilde siyaset yapması şahsi kanaatimce mümkün değildir. 7 seçim kaybetmiş olmasını bir kenara koyalım ama 15 Temmuz gecesi milletin Meclisini F-16'yı çalarak bombalayan o hain, kontrollü bir darbe girişimi mi yapıyordu? Ben CHP milletvekillerinden de ses çıkarmasını beklerdim. Çünkü haklarını teslim edelim, CHP milletvekillerinden de Genel Kurulda olanlar vardı. Darbeye karşı, darbe girişimine karşı onlar da geldiler, durdular AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ile beraber fakat genel başkanlarının açıklaması ve düşüncesine göre o, kontrollüydü."

F-16'yı çalarak Meclisi bombalayan teröristin attığı bombanın 30 metre sola gitmesi halinde Genel Kurul Salonu'na düşeceğine işaret eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki orada bulunan CHP milletvekillerin de üzerine bomba yağacak mıydı? Evet. Bu kontrollü müydü, kontrollü bir darbe miydi? Peki Genelkurmay'ın üstündeki helikopter, yere ateş açan, tanklarla orayı birbirine katan darbeciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan darbeciler, Başbakanlığı ateş altına alanlar, Başbakanımızın İstanbul'dan Ankara'ya intikali esnasında ona ateş edenler... Bunlar kontrollü müydü? Yazıklar olsun ama bir görüntü ortaya çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu anamuhalefet partisinin genel başkanı olduğu için biz edebimizi bozmuyoruz. 15 Temmuz gecesi uçakla İstanbul'a iniyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın VIP bölümüne geliyor. Tam dışarı çıkacak. Diyorlar ki, 'VIP'in dışında tanklar var'. İçeri giriyor, orada belli bir zaman geçiriyor. O tanklar Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkış yapacağı yerden çekiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu oradan çıkıyor, Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Bunu nasıl açıklayacak. Hani daha önce demişti, 'Bu ülkede darbe yapmaya kalkanlar olursa o tankın önüne ilk ben dururum'. Niye durmadın? Niye arabana binip o tankın önünde durmadın? Bu millet gitti, tankın önünde durdu, önüne yattı, kendini siper etti. 14, 15, 16 yaşında gazilerimiz var, şehitlerimiz var. Sen neredeydin Sayın Kılıçdaroğlu?"

- "Biz her zaman milletin içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve tüm bakanların 15 Temmuz gecesi milletle beraber olduğunun altını çizen Kılıç, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, sen neredeydin? Bakırköy Belediye Başkanının evinde kontrollü yerdeydin. Kontrollü oturduğun o koltukta demek ki kendi isteğinle, iradenle bir şey ortaya koyamıyorsun. Bunların milletle derdi var. Milletin değerleriyle bir arada olmaktan uzaklar. Milli iradeye saygı duymuyorlar. Bu aziz milletin verasetini siz anlayamazsınız, anlayamayacaksınız. Bu milletin değerlerini algılayamıyorsunuz. Milletin içine giremiyorsunuz. Biz her zaman milletin içindeyiz ve biz bu milletin parçasıyız. Bu milletin geleceği için dertliyiz, dertli. 2023'te cumhuriyetin 100'üncü yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek bizim derdimiz."

Bakan Kılıç,"16 Nisan'daki halk oylamasında ülkenin rejimi değişiyor." denildiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olacağı Anayasa'da yazıyor. Bu, 1923'te Meclis tarafından ilan edildi. Türkiye'nin rejimi zaten 1923 yılında kuruldu. Bununla ilgili bir derdi olan yok ama 'hayır' kampanyasını çekenlerin milletle derdi var. Sıkıntı, fark burada." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bafra'da ziyaretlerde bulundu.



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