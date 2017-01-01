Başbakan Yıldırım, Kütahya Valiliğini ziyaret etti

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KÜTAHYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kütahya Valiliğini ziyaret etti.

Yıldırım, AK Parti'nin Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinginin ardından yürüyerek Kütahya Valiliğine geçti.

Burada Vali Ahmet Hamdi Nayir ve diğer yetkililerce karşılanan Yıldırım, şehirdeki yatırımlar ile yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Valilik çıkışında bir grup genç Yıldırım'a ithafen "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyleyip, "AK Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganı attı. Gençlere teşekkür eden Yıldırım, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Başbakan Yıldırım'a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, bazı milletvekilleri ve yetkililer eşlik etti.