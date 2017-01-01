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Batman'da terör operasyonu

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:14

BATMAN (AA) - Batman'ın 3 ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gece görüş dürbünü, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının imha edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen sığınakta yapılan aramada gece görüş dürbünü, güç kaynağı, patlamamış roketatar mühimmatı, 20 milimetre çapında 3 boş kovan, büyük boy kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla delil niteliğindeki malzemelere incelenmek üzere el konuldu, diğerleri ise yerinde imha edildi.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler kararlılıkla sürdürülecek.


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