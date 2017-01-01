Kaçak sigaralarla uçağa binmeye çalışırken yakalandılar

VAN (AA) - Van'da bin 376 paket gümrük kaçağı sigara ile uçağa binmeye çalışan İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ferit Melen Havalimanı'nda görevli polis memurları, Van'dan Ankara'ya gitmeye çalışan İran uyruklu S.F. ve M. E. M'nin x-ray cihazına bıraktığı valizden şüphelendi.
Yapılan kontrolde, valiz içinde bin 376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İran uyluklu şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
Açıklamada, il genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla yürütüleceği bildirildi.