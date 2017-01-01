Bonzai ile mücadeleye çağırdı, uyuşturucudan gözaltına alındı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polisi, valiliği ve basını bonzai ile mücadeleye çağıran kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kullanan küçük yaşta 2 kişinin ifadesinden yola çıkarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden E.Y'nin evine operasyon düzenledi.

"Küçük yaşta kişilere uyuşturucu sattığı" iddiasıyla göz altına alınan E.Y'nin evinde bir miktar sıkıştırılmış toz esrar ele geçirildi. Şüphelinin evinde ayrıca M.F.A. (22) isimli Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y ve M.F.A, adliyeye getirildi.

Bu arada E.Y'nin bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan Karabük Emniyetini, Karabük Valiliğini, Karabük'ü seven tüm erdemli insanları, medyayı ve tüm insanları göreve çağırıyorum. Burada bonzaiyi bitirelim. Elimden gelen tüm yardımı vermeye hazırım. 'Allah razı olsun' deyin yeter. Bu lanetle ömrümün, gücümün yettiği yere kadar savaşacağım. İnsan hayatı ucuz değil." ifadelerini kullandığı tespit edildi.