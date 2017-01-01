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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'de silahlı kavga davası

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:15

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Kumrular köyünde bir kişiyi öldürdüğü, kuzenini de ağır yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Tarık Özer'i öldürdüğü, kuzeni Birol Barbaroz'u da ağır yaraladığı iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Aykut Arabacı, hakim karşısına çıktı.

Duruşma, Mahkeme Başkanı İzzet Koçer'in iddianameyi okumasıyla başladı.

Öldürülen Tarık Özer'in bir yakını, sanığa tepki göstermesi üzerine, polis ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı.

Savunma yapan sanık Arabacı, pişman olduğunu söyledi.

Miras kalan 3 tarlanın Tarık Özer'e satışını gerçekleştirdiğini belirten Arabacı, bir tarlanın hisseli olması nedeniyle sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Arabacı, tarla hissedarlarının dava açması üzerine sıkıntının daha da büyüğünü aktararak, Özer'in kendisi hakkında birtakım söylemlerde bulunduğunu duyması üzerine onunla konuşmaya gittiğini kaydetti.

Özer'in hakaretlerde bulunarak kendisini ittirdiğini iddia eden Arabacı, traktöründeki tüfeği alarak Özer'e doğrulttuğunu anlattı.

Arabacı, Özer'in kendisine saldırdığını ve arbede yaşandığını savunarak, "Tüfeği elime aldım ve Tarık'a doğru tuttum. Gelmemesini söyledim. Aramızda arbede çıktı ve tüfek bir anda patladı. Panik halinde traktöre binerek tarlanın hissedarı halamın evine gittim. Burada bir kez havaya ateş ederek 'kızımın hakkını yedirmem' diye bağırdım." diye konuştu.

Patlama sesini duyan köylülerin evin bahçesine doğru geldiğini belirten Arabacı, şöyle devam etti:

"Halam bir şeyler söylüyordu. Kahvehanede oturan köylülerin evin bahçesine geldiğini gördüm. Bu sırada halamın oğlu Birol Barbaroz'un arkamda tüfeği tutmaya çalıştığını gördüm. Ne olduğunu anlamadım ve tüfek bir kez daha patladı. Linç edilmekten korktuğum için traktöre binerek kaçtım. Birol'un vurulduğunu görmedim. Kendime geldiğimde mezarlığın üst tarafında bir tarlanın yanındaydım. 156'yı aradım köyde bir olaya karıştığımı söyleyerek ambulans istedim. Daha sonra yerimi de söyleyerek jandarma ekiplerine teslim oldum."

Avukatların savunmalarının ardından duruşma ertelendi.

- Olay

Kumrular köyünde 2016 yılında Aykut Arabacı ile Tarık Özer arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Arabacı, av tüfeği ile Özer ve kuzeni Birol Barbaroz'a ateş etmişti.

Özer, olay yerinde hayatını kaybederken, Barbaroz sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, Arabacı ise İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak kendisini ihbar ederek teslim olmuştu.

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