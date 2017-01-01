Mersin'de teknenin pervanesinin çarptığı kişinin ölümü

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MERSİN (AA) - Mersin’in Silifke ilçesinde geçen yıl denizde yüzen 33 yaşındaki Kemal Polat'ın bir teknenin pervanesinin çarpması sonucu ölmesiyle ilgili amca ve yeğen olan 2 şüpheli hakkında, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Geçen yıl haziran ayında Yapraklı Koy'da yüzen Kemal Polat'ın teknenin pervanesinin çarpması sonucu ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, olayla ilgili teknenin ruhsat sahibi Hanifi A. (42) hakkında "Taksirle ölüme neden olma", yeğeni Muhammed Cuma A'yla (21) ilgili de "Suç üstlenme" suçlarından iddianame hazırladı.

Silifke Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme hakiminin yaptığı değerlendirme sonucu kabul edildi.

Savcı, kazada asli kusurlu olduğu belirlenen Hanifi A'nın 6 yıl, suçu üstlenmeye çalıştığı iddia edilen yeğeni Muhammed Cuma A'nın ise 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, otopsi raporu, sanıklar ile tanıkların ifadelerine yer verildi.

Otopsi raporunda Kemal Polat'ın tekne pervanesinin çarpması sonucu öldüğünün belirtildiği iddianamede, Hanifi A'nın savunmasında tekneyi yeğeni Muhammed’in hareket ettirdiğini belirttiğine yer verildi.

Savunmasında, teknenin asıl sahibinin yeğeni olduğunu ifade eden Hanifi A, şunları kaydetti:

"Ailemle tekne turu yaptık. Kaptana sahilden 100-150 metre açığa demir atmasını söyledik. Kaptan, sahile restorana yer ayırmak için gitti. Teknenin bakımı yeni yapıldığı için kaptan tekneyi çalışır halde bıraktı. Giderken de tekne ile oynanmaması konusunda bizi uyardı. Ben teknenin arka kısmında oturuyordum. Yeğenimi, teknenin dümeninin başında gördüm. Yeğenime, kesinlikle dümenle veya teknenin başka yeri ile oynamamasını söyledim. 45 dakika sonra tekne birden hareket eti, 20-30 metre ileri gitti. Yeğenime 'Neden tekneyi hareket ettiriyorsun?' diye bağırdım. Bu sırada teknenin altından küt diye bir ses duydum. Denize atladığımda yaralı şahsı alıp sahile çıkarttık."

Muhammed Cuma A. ise tekneyi kendisinin hareket ettirdiğini iddia etti.

Sahile yaklaşık 200 metre açıkta olduklarını ifade eden Muhammed Cuma A, "Merakımdan dümenin başına geçtim. Dümende bulunan gaz koluna gaz verdim. Tekne 60-70 metre hareket etti. Ardından araba çarpması gibi bir ses geldi. Ses üzerine tekneyi durdurdum. Amcam ve sahildeki vatandaşlar yaralıyı sahile çıkardı. Ben korkudan kaçtım. Şahıs yüzmeye açık olmayan yerde yüzmesi sonucu olay meydana geldi." dedi.

Tanık H.U. da kıyıdan 40-50 metre uzaklıkta yüzen bir kişiye teknenin çarptığını fark ettiğini söyledi.

Kendisinin de bu bölgede yüzdüğünü ifade eden H.U, "Aramızda 15 metre vardı. Tekneyi 40 yaşlarında kırmızı şortlu bir şahıs kullanıyordu. Teknede 20-22 yaşlarında bir genç de vardı." dedi.

- Bilirkişi rapor hazırladı

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda ise ölen kişinin yüzdüğü yerde ve etrafında denize girmenin yasak olduğunu belirten bir tabelanın bulunmadığı vurgulanırken, teknenin kazanın meydana geldiği anda iddia edildiği gibi demirli değil seyir halinde olduğuna dikkati çekildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Hanifi A'nın tekne kullanma belgesi olmadan tekneyi kullandığı, gerekli tedbirleri almaksızın kıyı hattına yakın tehlikeli seyir yaptığı, meydana gelen ölümlü tekne kazası sonucunda asli kusurlu olduğu belirlenmiştir. Hanifi A'nın kazadan 25 gün sonra teslim edilmesi, teknede boş içki şişelerinin ve bardaklarının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine alkollü olması nedeniyle ayrıldığı değerlendirilmektedir. Hanifi A. suçu işlemediğini, Muhammed Cuma A. tekneyi kendisinin kullandığını beyan etmiş ise de her ikisinin de teknede olduğu tanık H.U’nun ifadesinde tekneyi 40 yaşlarında kırmızı şortlu şahsın kullandığını gördüğünü beyan etmiştir. Dosya kapsamında tekneyi Hanifi A'nın kullandığı, Muhammed Cuma A'nın ise suçu üstlenmeye çalıştığı anlaşılmıştır."

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl haziran ayında denizde yüzdüğü sırada bir teknenin pervanesinin çarptığı kişi, yaşamını yitirmişti.

