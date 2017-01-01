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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:17

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valiliğini ziyaret etti.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Ordu Buluşması"nın ardından Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle Ordu Valiliğine gitti.

Valiliğe gelişinde polis tören mangası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Erdoğan'ın, burada uluslararası şampiyonalarda çeşitli branşlarda dereceye giren Ordulu sporcuları altınla ödüllendirdiği öğrenildi.

Erdoğan, daha sonra Vali İrfan Balkanlıoğlu'ndan kentle ilgili brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan, Valilik önünde kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Ziyarette Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile milletvekilleri de eşlik etti.

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