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ANTALYA (AA) - MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık hakkında Antalya'da açılan davanın iddianamesinde, sanığın cep telefonunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"un bulunduğu bildirildi.

Atandığı Antalya'da tutuklanan Bağrıyanık hakkında "terör örgütü kurmak veya yöneticisi olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla Antalya Başsavcı Vekili Sinan Tür tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğünün 3 Şubat tarihli yazısına göre, sanığın ByLock programını telefonu üzerinden ilk olarak 19 Ağustos 2014'te kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ByLock içeriklerini çözümleme çalışmalarının sürdürüldüğü, bu konuda düzenlenecek raporun daha sonra dava dosyasına sunulacağı kaydedildi.

Bağrıyanık ile ilgili FETÖ/PDY yöneticisi olduğuna dair kamu davası açmaya yetecek derecede şüphe oluşturan delil elde edildiği vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Süleyman Bağrıyanık'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini, yurt içi ve dışında itibarsızlaştırmak ve terör örgütlerine yardım ediyor görüntüsü vermek maksadıyla bilerek ve isteyerek, haklarında bu nedenle kamu davası açılan asker şahıslar ile planlı ve sistematik bir organizasyonun parçası olarak, MİT tarafından Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamında yapılan faaliyetleri, bu faaliyetlere özgülenmiş tırlarda usul ve yasaya aykırı biçimde arama yapmak, yaptırmak, yapmaya teşebbüs etmek, sessiz kalmak vs. suretiyle bu görüntü ve bilgilerin basın-yayın organlarında yer almasına, devletin gizli sırlarını ifşa etmek kastıyla hareket ederek kamuoyunda herkes tarafından vatan hainliği olarak nitelendirilen eylemleri gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

- Ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, alınan ifadeler doğrultusunda FETÖ/PDY'nin üst düzey yönetim kadrosuyla hareket ettiği, onlarla ayrı ve özel toplantılar gerçekleştirdiği, bu nedenle söz konusu örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edilen Bağrıyanık'ın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Bağrıyanık'ın cep telefonundaki klasörde yapılan incelemede FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen ve terör örgütüne müzahir Zaman gazetesinin binasına ait fotoğrafların bulunduğuna işaret edilen iddianamede, "Süleyman Bağrıyanık'ın cep telefonundaki internet geçmişi üzerinde yapılan incelemede, FETÖ/PDY mensuplarınca takip edilen ve örgütün propagandası ile bilgi akışının sağlandığı 'fuatavni' isimli Twitter hesabına çok defa giriş yapıldığı tespit edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sanığın FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgüt içi faaliyetlerde bulunduğu yönündeki tanık beyanlarına da işaret edilen iddianamede, Bağrıyanık'ın, telefonuna kesinlikle ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürdüğü aktarıldı.

MİT tırlarının yasa dışı şekilde durdurulduğu dönemde Adana Cumhuriyet Başsavcısı olan Bağrıyanık, daha sonra tayin edildiği Antalya'da tutuklanmıştı.