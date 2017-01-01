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Kilis'teki terör operasyonu

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:42

KİLİS (AA) - Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girip gözaltına alınan yabancı uyruklu 22 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki çatışma bölgelerinden geldiği iddiasıyla gözaltına alınan 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere, 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından, ''Ülkeye patlayıcı madde sokmak'' suçundan tutuklandı. Diğer 9'u çocuk 17 kişi ise serbest bırakılarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis'te güvenlik güçlerince dün yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giren 9'u çocuk yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, 8 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirilmişti. Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları değerlendirilen 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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