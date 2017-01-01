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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Cerablus ve El Bab'a eğitim malzemesi yardımı

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:48

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde başlatılan kampanyada toplanan bir tır eğitim malzemesi yardımı, Suriye'nin Cerablus ve El Bab bölgelerine gönderildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen yardım kampanyasında toplanan malzemeler, Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde tıra yüklendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, yaklaşık 20 gün önce Suriyeli çocuklara yardım etmek için kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Tüm okulların katılımı ile zor durumda olan çocuklara gönderilmek üzere başlattıkları kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirten Aşım, insanlığa karşı yapılan her türlü şiddetli nefretle kınadıklarını ifade etti.

Savaş koşullarında yaşayan sivil halkın günlük hayatlarını biraz daha kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlatan Aşım, şöyle konuştu:

''Tüm okullarımızın katılımıyla Suriye'nin El Bab bölgesindeki zor durumdaki çocuklarımıza kırtasiye yardımı topladık. Biz medeniyet olarak kadim bir medeniyetten geliyoruz ve yardımseverlik, misafirperverlik bizim genlerimize işlemiştir. Kırklareli Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde toplanan bu malzemeler bölgedeki çocuklarımızın gelecekte savaşlar olmasın diye sıkıntılar yaşanmasın, kardeş kanı dökülmesin diye eğitimlerinde küçük bir payımız olur.''

Kırklareli Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar da, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tır bölgeye uğurlandı.

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