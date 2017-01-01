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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:04
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz siyaseti nefret dilini geliştirmek için kullanmıyoruz. Ne evet çıktığında hayırcıları düşman olarak göreceğiz ne de hayır çıktığında evetçileri düşman olarak göreceğiz." dedi.

Hekimhan ilçesindeki bir düğün salonunda vatandaş ve partililerle bir araya gelen Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları öncesinde Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 86 lirasının faize gittiğini anımsattı.

Kalan parayla yatırım yapılamadığını, memurun, emeklinin maaşının ödendiğini anlatan Tüfenkci, IMF'den ve diğer yurt dışı finans çevrelerinden borç para dilenerek işçilerin alın terinin ödenmeye çalışıldığını belirtti.

Bugün toplanan 100 liralık verginin ise 89 lirasının hizmete gittiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin petrolü, altını yok. Ama iş başında işi bilen yöneticileri var Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var. Onun için de biz hep şunu ifade ettik, bizim işimiz hizmet gücümüz millet dedik. Sırtımızı hiçbir yere dayamadık. Şuraya veya buraya değil sadece ve sadece millete sizlere dayadık."

- "Tercihinize her zaman saygı duyuyoruz"

Bakan Tüfenkci daha sonra Hekimhan Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada da AK Parti'nin kurucu lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara büyük önem verdiğini söyledi.

Türkiye'nin önünde bir referandum olduğunu ve muhtarların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mahçup etmeyeceğine inandığını vurgulayan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnşallah milletimizin desteğiyle, sizlerin karar ve desteğiyle, 16 Nisan'a az kaldı, sizlerde mühür. Sizin tercihinize biz her zaman saygı duyuyoruz. Biz siyaseti nefret dilini geliştirmek için kullanmıyoruz. Ne evet çıktığında hayırcıları düşman olarak göreceğiz ne de hayır çıktığında evetçileri düşman olarak göreceğiz. Birilerinin söylediği gibi biz 'hayır' çıkarsa 'evet'çileri denize dökmüş gibi mutlu olmalarını doğru bulmuyoruz. Çünkü biz 80 milyonu bir ve beraber olsun, kardeş olsun istiyoruz. Bu ülkede huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşasın diye bu sisteme geçmek istiyoruz."

Bakan Tüfenkci, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ile Hekimhan Kaymakamı Tuhan Efendioğlu'nu makalarında ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Tüfenkci, esnafla da buluştu.

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