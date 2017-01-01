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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kamu hastanelerinin iletişim sorumluları Kilis'te toplandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:08

KİLİS (AA) - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) İletişim Daire Başkanlığı 9. Bölgesel Basın ve İletişim Çalışma Toplantısı Kilis'te yapıldı.

İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Konferans Salonu'ndaki toplantıya, TKHK İletişim Daire Başkanı Ali Özcan, TKHK Hukuk Müşaviri Ümit Yıldız, Ankara, Antalya, Adana Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin kamu hastaneleri birliği temsilcileri katıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sabri Medişoğlu başkanlığındaki toplantıda katılımcılara, sunumlar eşliğinde hekim ve haber, sağlık medya yönetimi, ulusal basın ve sağlık haberciliği, ekip çalışmasının önemi, sağlık medya iletişimi, haber sistemi eğitimi, stres yönetimi, sağlık haberciliği, sosyal medya yönetimi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca, TKHK tarafından oluşturulan çeşitli sistemler ve uygulamalar tanıtılırken, katılımcılar da illerindeki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

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