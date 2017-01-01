Akdeniz'de mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ihracat arttı

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MERSİN (AA) - Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Bülent Aymen, birlik olarak ocak-mart döneminde 141 milyon dolar ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 13 artırdıklarını bildirdi.

Aymen, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sektörünün bölge için çok önemli olduğunu belirtti.

AKAMİB'in 2017 yılının ilk çeyreğine hızlı başladığını ifade eden Aymen, "Ocak-mart ayı döneminde 141 milyon dolar ihracat gerçekleştiren AKAMİB ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artırdı. Birlik ihracatından yüzde 56 pay alan mobilya sektörünün ihracatında ise yüzde 15 artış sağlandı." diye konuştu.

Akdenizli ihracatçıların ise bu yıl atağa kalkarak ilk çeyrekte ihracatını yüzde 34 artırdığını aktaran Aymen, şunları kaydetti:

"Atılım yılında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçıları da bu atağa katılarak üstlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Başarılar devam edecek. Birliğin lokomotif sektörlerinden mobilya ihracatı bölge için çok önemli. KDV indirimiyle mobilya sektörü iyi bir ivme yakaladı ve bu ivmeyle güçlenen sektör katma değeri artıracak yatırımlarla ihracatta da nitelikli artış sağlayacağına inanıyorum. "



