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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:23

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe girişimi" açıklamalarına ilişkin, "Samsunlu hemşehrilerimiz 'İçimizdeki Kahramanlar' programında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurarak, ana muhalefet liderine en iyi cevabı vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İçimizdeki Kahramanlar" projesi 7 Nisan'da Samsun'a konuk oldu.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci askerlerine karşı kahramanlık örneği sergileyen isimlerin yanı sıra Bakan Kılıç da katıldı.

Bakan Kılıç, darbe girişiminde 250'ye yakın şehit, 2 binin üzerinde de gazi olduğunu hatırlatarak, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u "Kontrollü darbe girişimi" olarak nitelemesini eleştiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Böylesine acı kayıpların verildiği bir gece için 'kontrollü' ifadesini kullanabilmek için kontrollü ortamlarda bulunmak gerekir. Tıpkı ana muhalefet liderinin Bakırköy'de bir partilinin evinde olduğu gibi. Bizler ise o gece Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve kıymetli hemşehrilerimizle Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaydık. Son olarak Samsunlu hemşehrilerimiz 'İçimizdeki Kahramanlar' programında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurarak, ana muhalefet liderine en iyi cevabı vermiştir."


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