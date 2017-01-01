13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:32

KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Toga Gül, "Ligi tamamlayabileceğimiz en iyi noktada tamamlamalıyız." dedi.

Kırmızı-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki antrenmanda, pas ve şut çalışmaları yapıldı. Çift kale maçla son bulan idmana, sakat olan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore katılmadı.

Gül, tesislerde yaptığı açıklamada, ligde 34 puanlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Futbol her türlü sürprize açık bir oyun. Küme düşme hattında bulunan son 3 takım puan olarak bizden uzakta görünse de daha oynanmamış 7 maç var. Hiçbir şeyin garantisi yok. Şehir, kulüp, takım olarak işi sağlama almalıyız, kararlı olmalıyız. Her zaman olduğu gibi bir an evvel daha iyi futbolu hedefleyip galibiyetlere uzanmalıyız. Ligi tamamlayabileceğimiz en iyi noktada tamamlamalıyız. Bunun için de hep birlikte çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. İnşallah bunu başaracağız." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Bonzai ile mücadeleye çağırdı, uyuşturucudan gözaltına alındı
YEREL

BONZAİ İLE MÜCADELEYE ÇAĞIRDI, UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINDI
Ovacuma 112 ASH istasyonu açıldı
YEREL

OVACUMA 112 ASH İSTASYONU AÇILDI
TBMM eski Başkanı Şahin: &quot; Bu tablo düşmanlarımıza korku saldı&quot;
YEREL

TBMM ESKİ BAŞKANI ŞAHİN: " BU TABLO DÜŞMANLARIMIZA KORKU SALDI"
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA KASIMPAŞA MESAİSİ
Vali Aktaş başkanlığında 'Uçuş Eğitim Pisti' toplantısı yapıldı
YEREL

VALİ AKTAŞ BAŞKANLIĞINDA 'UÇUŞ EĞİTİM PİSTİ' TOPLANTISI YAPILDI
Vali Aktaş Akören köyünü ziyaret etti
YEREL

VALİ AKTAŞ AKÖREN KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ
Eski TBMM Başkanı Şahin:
YEREL

ESKİ TBMM BAŞKANI ŞAHİN:
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber