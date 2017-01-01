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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kalkınma Bakanı Elvan:

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:34

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Eğer biz Türkiye'mizin çok güçlü olmasını, dünyada söz sahibi olmasını istiyorsak, bu anayasa değişikliği, 'evet' ile Türkiye'nin önünü açacaktır." dedi.

Bakan Elvan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğince (ESOB) bir restoranda düzenlenen "Esnaflar Buluşması" etkinliğinde, çıraklık eğitiminin, milli eğitim müfredatı içerisine dahil edilerek, bu alanda önemli bir sorunun giderildiğini söyledi.

Başta damga vergisi olmak üzere esnafların üzerindeki yükleri azaltan birçok düzenlemenin yapıldığını anımsatan Elvan, Bağkur prim ödemelerinde de 5 puanlık bir indirime gidildiğini hatırlattı.

Bakan Elvan, KOSGEB kredilerine de değinerek, "Talepler üzerine Bakanlar Kurulunda talep eden her bir vatandaşımıza destek verilmesine yönelik bir karar aldık. Bu çerçevede bugüne kadar tam 4 milyar 260 milyon liralık bir kredi verdik. Şu an itibariyle de Türkiye genelinde 170 bin kişi bundan yararlandı. Bizim buradaki hedefimiz 460 bin kişiye bu desteği sağlamak. Bu yönde de talepler geldikçe bu destekler sağlanacak. Yaklaşık 11 milyar liralık kredi sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kredi kullanımı konusunda bankalarla yaşanan sorunların aktarılması halinde de gereğinin yapılacağını belirten Elvan, bugüne kadar kendilerine yansıtılan problemlerin hemen hemen tamamının çözüldüğünü aktardı.

- "Daha hızlı büyüyüp kalkınmak zorundayız"

Elvan, anayasa değişikliğine yönelik 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının, Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz daha hızlı büyüyüp, daha hızlı kalkınmak zorundayız. Bunu yaparken de her şeyin demokrasimizi güçlendirerek devam etmesi lazım. İşte bu yeni anayasa, Türkiye Cumhuriyeti, milletimiz, halkımız, demokrasimiz için çok önemli bir fırsat. Çok değişik şeyler ifade ediliyor, ben bunlara girmek istemiyorum. Eğer biz Türkiye'mizin çok güçlü olmasını, dünyada söz sahibi olmasını istiyorsak, bu anayasa değişikliği, 'evet' ile Türkiye'nin önünü açacaktır."

Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyen dış güçlerin, ülkenin önünü kesmeye çalıştığını söyleyen Bakan Elvan, "Nedense bizim o büyük, mega projelerimize taktılar, rahatsız oldular. Denizin altından Marmaray'ı geçirdik, Avrasya'yı geçirdik, dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz yine rahatsız oluyorlar. Varsınlar olsunlar. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz ve milletimizin kararı neyse bizim kararımız da o olacak. Milletimiz ne derse o olacak. Birilerinin, vesayet odaklarının baskısıyla asla hareket etmeyeceğiz. Millet ne derse o karar olarak ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

- "Artık darbecileri bir kenara atmamız lazım"

Yeni anayasayla birlikte hükümetin yasama faaliyeti yetkilerinin meclise verileceğinin altını çizen Elvan, meclisin daha da güçleneceğini vurguladı.

Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'Parlamenter sistem, parlamenter sistem.' Bakın şu çok partili döneme; 1960'tan bugüne kadarki döneme bakın, bu ağır aksak yürüyen, doğru dürüst çalışmayan bu parlamenter sistem darbeler üretti. Meclisin yapısını gördünüz, vesayet organları üretti, vesayetçiler ortaya koydu. Artık darbecileri, vesayetçileri, koalisyon dönemlerini, o kaos, kriz dönemlerini bir kenara atmamız lazım. Hepiniz esnafsınız, hepiniz için istikrar en önemli bir unsur. Türkiye'de kalıcı bir siyasi istikrar olmazsa, ekonomik istikrar da olmaz. Biz de diyoruz ki bugün Recep Tayyip Erdoğan olabilir, o da fanidir. Artık 3, 5, 10 aylık hükümetler dönemine asla izin vermeyelim. Milletin çoğunluğu, yüzde 50'den fazlası kimin hükümet olacağına karar versin ve 5 yıl görev de kalsın. Siz de önünüzü görün. Artık o belirsizlikler olmayacak. Türkiye'nin önü açılacak."

Türkiye'de kalıcı bir istikrarın oluşmasıyla birlikte ülkenin şahlanarak, ayağa kalkacağını kaydeden Elvan, bundan kimsenin tereddüt etmemesi gerektiğini söyledi.

Elvan, 16 Nisan'daki anayasa değişikliğinin millet için büyük bir fırsat olduğunu yineleyerek, "Şu referandumda güçlü bir destek verin, o bizim önümüzü kesmeye çalışanları biz buldozer gibi ezip geçeceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünü açacağız." dedi.

Programa Elvan'ın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ve çok sayıda esnaf odası başkanı katıldı.

Bakan Elvan, kentteki programı kapsamında eski milli futbolcu Tanju Çolak ile bir alışveriş merkezini de gezerek, vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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