13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:37
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Daha önce bir karamsarlık vardı 'evet' mi 'hayır' mı çıkacak diye. Ama şu anda dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen ekonomik kırılganlıkların hissedildiği bir ortamda Türkiye'de piyasalar böyle bir satın almayı yaptıysa bunu, 'evet'in istikrarı, huzuru, güveni ve Türkiye'nin gelecekle ilgili beka sorunundaki önemi bir merhaleyi aşmış olmasının bir işareti olarak değerlendirmek mümkündür." dedi.

Halk oylaması çalışmalarını Kayseri Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek sürdüren Elitaş, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yöneticileriyle de görüştü.

Elitaş, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak vergi barışı kapsamında üçüncü düzenlemeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bundan sonra vergisini 3 yıl içerisinde düzenli ödeyenlere devlet, yüzde 5 vergide indirim yapacak. Ödemeyi teşvik etme, vergisini zamanında ödeyen insanlara da bir teşekkür mahiyetinde imkan tanıma adına önemli bir olayı da gerçekleştirdik. Bugüne kadar Türkiye tarihinde yapılmamış bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 300 bin esnaf ve sanatkarın, KOSGEB kaynaklı destekten faydalanmaya başladığını anlatan Elitaş, şunları söyledi:

"20 bin lira ile 50 bin lira arasında destek veriliyor. Bunun faizi tamamen devlet tarafından karşılanıyor. Pazartesi itibariyle piyasaya 5 milyar lira civarında aktarılan bir para var. Bu, muhtemelen 10 milyar liraya ulaşacak. Bunların çarpan etkisiyle kredi alan vatandaş, piyasaya olan borcunu ödeyecek. Vergi borcu varsa, onu ödeyecek. Dinamik etkiyle iç piyasada bir hareketlenmeyi de beraberinde getirecek. Son bir haftadır 'evet' yönelimindeki algının olağanüstü derecede artmasıyla pazartesi gününden itibaren piyasalar da bunu satın aldı. Daha önce bir karamsarlık vardı 'evet' mi 'hayır' mı çıkacak diye ama şu anda dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen ekonomik kırılganlıkların hissedildiği bir ortamda Türkiye'de piyasalar böyle bir satın almayı yaptıysa bunu, 'evet'in istikrarı, huzuru, güveni ve Türkiye'nin gelecekle ilgili beka sorunundaki önemi bir merhaleyi aşmış olmasının bir işareti olarak değerlendirmek mümkündür diye düşünüyorum."

- "Milletimizin tüm fertleri hain darbe girişiminin engellemesinde başrol oynadı"

15 Temmuz'da, ülkede üniformalı teröristlerin FETÖ'nün desteği ile darbe girişiminde bulunduğunu vurgulayan Elitaş, "O gün hep birlikte 81 vilayette 80 milyon kişi 28 gün sabahlara kadar nöbet tutuk. Haşhaşi olarak görev yapan FETÖ'nün mensupları, inandıkları, iman ettikleri kişinin talimatlarıyla ülkeyi yıkma, bölme, esir etme operasyonu, bütün milletimizin gayretiyle son buldu." diye konuştu.

Sağcısı, solcusu herkesin 15 Temmuz akşamı meydanlara inerek, darbecilere geçit vermediğine işaret eden Elitaş, şöyle devam etti:

"1960 darbesini yaşadık, 12 Eylül darbesini yaşadık, 28 Şubat'ı yaşadık. Bugüne kadar kimse ses çıkarma imkanı bulamadı. Büyüklerimiz eğer 15 Temmuz'daki gibi seslerini gür sesle çıkarıp, gövdelerini siper etselerdi ne 27 Mayıs olurdu ne 12 Mart olurdu ne de 12 Eylül olurdu. O gece ilk defa sayın Başbakanımızla görüşen ve böyle bir darbe hareketine karşı olduğunu ifade eden sayın Devlet Bahçeli, MHP genel merkezine gelerek bütün teşkilatlarına verdiği talimatla 'hain darbe girişimi karşısında ülkücü hareket göğüsünü siper edecek' dedi ve üç lider 15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyecek gayreti ortaya koydu. 15 Temmuz'da meydanda sabaha kadar bekledik. Orada CHP'liler de vardı, MHP'liler de vardı. Ülkenin birliğine ve bekasına inanmış herkes, bayrağının dalgalanmasını isteyen, bayrağın düşmesini hayatının sonu olduğunu gören kim varsa herkes oradaydı. Milletimizin tüm fertleri, göğüslerini siper edip hain darbe girişiminin engellemesinde başrol oynadı."

AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinde Mecliste yaptıkları çalışmalar neticesinde 18 maddelik yasa değişikliği hazırlandığını ve milletin huzuruna sunulduğunu aktaran Elitaş, şu görüşlerini paylaştı:

"Sayın Bahçeli'nin 11 Ekim'de yaptığı grup toplantısında, 'artık Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra meseleleri iyi tahlil etmeli, geçmişte yaşanılanların önünü kesebilmek için sistemin yeniden yapılandırılması gerekir' çağrısı üzerine iki siyasi parti bir olarak, kol kola verip anayasa değişikliği çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar iki siyasi partinin ortak ürünüdür. Neticede 18 madde olarak milletimizin huzuruna sunuldu. Sonuç olarak 15 Temmuz'da ve önceki darbe girişimlerinin önünü kesmek, Türkiye'nin güçlü bir irade, istikrarlı bir iktidar ve geleceğine aydınlık bakabilecek bir geçlik kitlesinin var olduğu, onların karanlık dünyalarının artık aydınlık ufuklara hızla gelebilmesini sağlayacak bir anaya değişikliğini gerçekleştirmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanılığı sisteminde çok başlılığı değil, milletin seçtiği güven oyunu milletten alan bir iktidarın var olduğunu görüyoruz. İnşallah 16 Nisan tarihinde yavrularımızın geleceği için 'evet' kampanyasının sonuna kadar takipçisi olacağız."

Elitaş'a ziyaretlerinde, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve parti yöneticileri eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:

Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı &quot;ByLock&quot;tan tutuklandı
YEREL

KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI "BYLOCK"TAN TUTUKLANDI
Kayseri Pancar Kooperatifi, Türkiyede ilk kez &quot;sözleşmeli kurufasulye ekimi&quot; dönemini başlattı
YEREL

KAYSERİ PANCAR KOOPERATİFİ, TÜRKİYEDE İLK KEZ "SÖZLEŞMELİ KURUFASULYE EKİMİ" DÖNEMİNİ BAŞLATTI
'Her Zaman Yanınızdayız' Projesi Ekibi Gümüşören Mahallesindeydi
YEREL

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ' PROJESİ EKİBİ GÜMÜŞÖREN MAHALLESİNDEYDİ
Damızlık Birliğinden Süt Soğutma Tankları Tanıtımı Ve İstişare toplantısı
YEREL

DAMIZLIK BİRLİĞİNDEN SÜT SOĞUTMA TANKLARI TANITIMI VE İSTİŞARE TOPLANTISI
Avrupa'nın en dikey koşusu Erciyes'te
YEREL

AVRUPA'NIN EN DİKEY KOŞUSU ERCİYES'TE
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol hizmet kalitesini artırmak için gece gündüz çalışıyor
YEREL

İNCESU BELEDİYE BAŞKANI ZEKERİYA KARAYOL HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Milletvekillerinden Sağlık-Sen'e ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLLERİNDEN SAĞLIK-SEN'E ZİYARET
Kayseri'de 'Milli Güç Çalıştayı' düzenlenecek
YEREL

KAYSERİ'DE 'MİLLİ GÜÇ ÇALIŞTAYI' DÜZENLENECEK
AK Parti'den Esder'e ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN ESDER'E ZİYARET
FETÖ'nün sözde imamı şapka ve gözlükle kamufle olmaya çalışmış
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE İMAMI ŞAPKA VE GÖZLÜKLE KAMUFLE OLMAYA ÇALIŞMIŞ
Orman Bölge Müdür Yardımcısı tutuklandı
YEREL

ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLANDI
Kayseri OSB Strateji Planı Açıklandı
YEREL

KAYSERİ OSB STRATEJİ PLANI AÇIKLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Bakan Özhaseki Kayseri'de
YEREL

BAKAN ÖZHASEKİ KAYSERİ'DE
Başkan Büyükkılıç Camikebir Mahallesi esnafını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ CAMİKEBİR MAHALLESİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ
AK Parti Milletvekilleri Kocasinan Çözüm Merkezini ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ KOCASİNAN ÇÖZÜM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
ERÜ Rektörü Güven, TRT Belgeselinde Gevher Nesibe Şifahanesini Anlattı
YEREL

ERÜ REKTÖRÜ GÜVEN, TRT BELGESELİNDE GEVHER NESİBE ŞİFAHANESİNİ ANLATTI
KTO tarafından AB Horizon 2020 Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
YEREL

KTO TARAFINDAN AB HORİZON 2020 HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
ERÜ Tıp Fakültesi'nde Emeklilik Töreni Düzenlendi
YEREL

ERÜ TIP FAKÜLTESİ'NDE EMEKLİLİK TÖRENİ DÜZENLENDİ
Başkan Büyükkılıç, &quot;Kayseri'nin eğitimdeki başarısının artması tesadüf değildir&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "KAYSERİ'NİN EĞİTİMDEKİ BAŞARISININ ARTMASI TESADÜF DEĞİLDİR"
Özgürlüğün sesi: Bilal-i Habeşi filminin galası yapıldı
YEREL

ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ: BİLAL-İ HABEŞİ FİLMİNİN GALASI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber